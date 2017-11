TOP 6 Termine Dezember

× Erweitern Foto: whitepartybangkok.com Bangkok

Bären tanzen, Badehosen fallen, Römer üben sich in Dekadenz und in Sydney wird ordentlich geballert: Hier sind unsere Event-Tipps für den Dezember:

KEY WEST: Bone Island Bear it All II

Vom 30. November bis 3. Dezember heißt es Key West wieder: Raus aus den Klamotten! Bei Bone Island sind Badehosen überflüssig – egal ob auf Poolpartys, beim Dragshow Watching oder beim Shopping. Die tropischen Temperaturen auf Floridas schwulster Insel machen es möglich, www.nakedkeywest.squarespace.com

MADRID: Mad.Bear

Das größte Bärentreffen in Spaniens Hauptstadt findet vom 4. bis 11. Dezember bereits zum 17. Mal statt. Auf dem Programm stehen neben Partys gemütliche Sauna-Treffs, Barhopping zur Happy Hour und ein gemeinsames Abendessen, www.madbear.org

ROM: Fetish Pride

Das vom Leder Club Rom organisierte Event für die europäische Fetischszene hat seinen Termin von Februar in den Dezember verlegt. Vom 7. bis 11. Dezember locken die Veranstalter mit einem gemeinsamen Brunch am Colosseum, einer Stadttour, Abendessen und natürlich diversen Partys wie der Hauptparty „Catacombs“. Zu den zahlreichen Gästen gehört unter anderen auch der amtierende Mister Leather Europe, Joe King (Foto), www.lcroma.com

PARIS: Big Island

Am 16. Dezember tanzt die Pariser Szenen im Palais de Tokyo zu den Beats des gebürtigen Israelis Aron Abikzer. Mit dabei ist auch die Homo-Ikone der schwulen Elektroszene, Beth Anne Sacks, mit der DJ Aron die Songs „Voulez-vous“ und „Satisfaction“ produziert hat., www.labigparty.com

BANGKOK: White Party

Party pur in Thailand! Vom 28. bis 31. Dezember feiert Bangkok eine der bekanntesten schwulen Circuitpartys des Landes. Mit dabei: Offer Nissim, Hector Fonseca, Suri und viele andere. Alle Partys finden im riesigen Unterhaltungs- und Shoppingkomplex Central World statt, die Partnerhotels befinden sich in unmittelbarer Nähe, www.whitepartybangkok.com

SYDNEY: Silvester

Warum nicht einmal am anderen Ende der Welt ins neue Jahr feiern? Sydney ist bekannt für sein großartiges Feuerwerk über der Harbor Bridge. Danach feiert die Szene im Stadtteil Darlinghurst, etwa im Club Arq. Und was gibt es schöneres, als den ersten Tag des neuen Jahres am berühmten Bondi Beach zu verbringen? www.arqsydney.com.au