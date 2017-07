TOP 6 Termine August

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Montreal Montreal Pride

Es ist Sommer und die Pride-Saison noch lange nicht zu Ende. Hier unsere Tipps für den Monat August:

STOCKHOLM: Pride

Der diesjährige Pride vom 31. Juli bis 6. August ist gleichzeitig die Generalprobe für den Europride 2018. Der wird nicht nur in der schwedischen Hauptstadt, sondern auch in Göteborg gefeiert. Die Parade durch Stockholms Altstadt findet am 5. August statt. www.stockholmpride.org

× Erweitern Foto: stockholmpride.org Stockholm

AMSTERDAM: Pride

Schiff ahoi! Die Bootsparade auf den Grachten am 5. August gehört mit Sicherheit zu den außergewöhnlichsten Pride-Veranstaltungen auf dieser Welt. Drumherum gibt es Musik, Kultur und natürlich jede Menge Bier. Zum offiziellen Programm gehört inzwischen auch der im benachbarten Zandvoort vom 31. Juli bis 2. August stattfindende Pride at the Beach. www.pride.amsterdam

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Amsterdam

HAMBURG: Pride Week

Hamburg feiert CSD! Vom 28. Juli bis 6. August finden zahlreiche Veranstaltungen in der Hansestadt statt. Neben der traditionellen Parade am 5. August heißt es am 28. Juli „Leinen los“ für die erste CSD-Parade auf der Elbe. www.hamburg-pride.de

× Erweitern Foto: Roman Holst/ROMAN-HOLST.EU CSD Hamburg

BARCELONA: Circuit Festival

15 Tage Party pur! Zum 10-jährigen Jubiläum des Circuit Festival dürfen sich tanzwütige Touristen vom 5. bis 20. August auf einen Circuit-Marathon der Superlative mit dem entsprechenden Line-up freuen. Vor allem die Poolpartys wie LaLeche, Eliad Cohens Papa Party sowie die Tag- und Nachtveranstaltungen im Waterpark zählen zu den Höhepunkten des Programms. www.circuitfestival.net

MONTREAL: Canada Pride

Ob sich Kanadas Premier Justin Trudeau auch beim Pride in Montreal blicken lässt? Vermutlich. Mit kostenlosem Musikprogramm im Herzen des Gay Village und einer Parade am 20. August ist die Stadt unbedingt eine Reise wert. Der Pride ist zugleich die erste Ausgabe des „Canada Pride“, der die Errungenschaften der LGBTIQ*-Community stellvertretend für das ganze Land feiert. Neben einem Sportturnier findet zudem eine internationale Menschrechtskonferenz mit Schwerpunkt LGBTIQ* statt. www.fiertemontrealpride.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Montreal Justin Trudeau beim Montreal Pride 2013

MYKONOS: XLsior

Innerhalb weniger Jahre hat sich das XLsior zu einem weiteren Höhepunkt der schwulen Circuit-Partyszene entwickelt. Vom 23. bis 30. August werden bis zu 30.000 Besucher erwartet, die die griechische Urlaubsinsel in einen riesige Open-Air-Club verwandeln. www.xlsiorfestival.com