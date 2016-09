TOP 6 Gay Beaches

× Erweitern Foto: dax Miami Beach

Zum Ende des Sommers zeigen wir euch die schönsten schwulen Strände, an denen man dem deutschen Winter entkommt.

Kapstadt

Klein aber fein. Am Clifton 3rd Beach heißt das Motto „Sehen und gesehen werden“. Am weißen Sandstrand treffen sich schwule Urlauber aus aller Welt. Wer gerne ohne Badehose in der Sonne liegt, fährt zur etwas weiter entfernten Sandy Bay.

Rio de Janeiro

Sonne, Strand und Sixpacks – was will man mehr? Der Gay Beach von Rio im Stadtteil Ipanema befindet sich am Ende der Rua Farme de Amoedo und gilt nicht ohne Grund als Traumstrand eines jeden schwulen Urlaubers.

× Erweitern Foto: dax Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Gran Canaria

Der Klassiker hat nichts an Attraktivität eingebüßt. Hinter den berühmten Dünen, am Kiosk Nummer 7 zwischen Playa del Ingles und Faro de Maspalomas ist das deutsche Schmuddelwetter schnell vergessen.

Miami Beach

Türkisblaues Wasser, durchtrainierte Jungs und Sonne satt. Der Gay Beach auf Höhe der 12th Street gilt nicht ohne Grund als einer der schönsten schwulen Strände der USA, an dem auch gerne gefeiert wird: etwa beim White Party Weekend im November und auf dem Winter Party Festival im März. www.miamiandbeaches.de

× Erweitern Foto: dax Miami Beach Miami Beach

Sydney

Baden am anderen Ende der Welt: Am Nordende des Bondi Beaches sonnt sich die schwule Szene in ihren Speedos und macht Sydneys berühmtesten Strand zu einem echten Hingucker.

Havanna

Etwa 20 Minuten außerhalb Havannas liegen die Playas de Estes mit dem bei schwulen Einheimischen wie Touristen beliebten Mi Cayito Beach. Am einfachsten erreicht man den Strand mit dem Taxi und verabredet einen Zeitpunkt für die Rückfahrt. Neben einer kleinen Strandbar gibt es Sonnenschirme und -liegen, für Badespaß sorgen kristallklares Wasser und feinster Sand.