Helsinki lockt mit Tom of Finland-Tour

× Erweitern Foto: Itella Posti Oy Tom of Finland

Er ist eine Ikone der schwulen Kunstszene: Touko Laaksonen, besser bekannt unter dem Namen Tom of Finland, ist mit seiner homoerotischen Kunst seit den 1950er Jahren zu einem Symbol von Freiheit und Toleranz geworden. Wie stolz Finnland auf seinen Sohn ist, zeigte nicht zuletzt ein Briefmarkenedition der finnischen Post aus dem Jahr 2014, die verschieden Motive aus Tom of Finlands Werk zeigte.

Entdeckungstour

Die von Happy Guide Helsinki, Stopover.fi und der Tom of Finland Foundation ins Leben gerufene „Tom of Finland Experience“ in Helsinki folgt nun dessen Spuren. Touko Laaksonen hat den Großteil seines Lebens in der finnischen Hauptstadt gelebt. Somit bietet sich für Besucher nun die einmalige Gelegenheit, die Straßen "seines" Helsinkis zu entdecken und zu verstehen, wie sich Finnland zu einem der liberalsten Ländern der Welt entwickelt hat. Der Zeichner und Illustrator Touko war zudem ein begabter Pianist, der an der angesehenen Sibelius-Akademie in Helsinki studierte. Daher startet die Tour im Hotel Klaus K, an der Stelle, an der sich früher die Sibelius-Akademie befunden hat, mit einer audiovisuellen Show, die Interviews, seine Kunst und seine Lieblingsmusik zusammenführt.

Öffentliche Touren finden jeweils freitags um 17:30 Uhr statt und dauern ca. 2,5 Stunden. Im Preis von 45 Euro sind neben dem Guide auch eine audiovisuelle Präsentation, ein Tour-Geschenk sowie Getränke im "Tom of Finland"-Stil enthalten. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Private Touren können an allen Tagen ab 280 Euro gebucht werden.

Weitere Infos gibt es bei Herrn Karri Korppi, info@happyguidehelsinki.com oder Tel. +358 44 50 20 066

Laaksonens Zweitwohnsitz in Los Angeles, das heutige Tom of Finland House, kann ebenfalls besichtigt werden.

http://tomoffinlandfoundation.org

www.visitfinland.com