INSIDER: Auston & David aus Madrid

× Erweitern Foto: privat Reiseblogger Auston & David ("Two Bad Tourists")

Aus dem coolen Chicago sind Auston und David vor fünf Jahren ins heiße Madrid gezogen. Im Interview erklären die beiden Blogger ("Two Bad Tourists"), was sie an der spanischen Hauptstadt besonders lieben.

Spartacus Traveler: Ihr seid 2013 aus den USA nach Madrid gezogen. Wie kam es dazu?

Auston und David: Wir hatten im Vorjahr entscheiden, auf Weltreise zu gehen. Also haben wir all unsere Sachen in Chicago verkauft und sind losgezogen. Als wir in Madrid waren, fand gerade der Pride statt. Wir waren völlig überwältigt, wie offen und gayfriendly die Stadt war, und wir mochten die entspannte Atmosphäre. Uns war sofort klar, dass wir dorthin ziehen wollten, und ein Jahr später haben wir das dann gemacht.

Mittlerweile seid ihr Madrid-Experten. Was mögt ihr heute an der Stadt?

Zum einen: Wir mögen gutes Wetter, und in Madrid scheint oft die Sonne. Aber Madrid ist auch eine der freundlichsten Städte für Schwule, das gefällt mir natürlich. Weil so viele Leute nach Tipps für Madrid fragen, haben wir auf unserem Blog übrigens einen schwulen Reiseführer für die Stadt geschrieben.

Letztes Jahr waren besonders viele Schwule in Madrid zu Gast, schließlich fand dort der World Pride statt. Hat euch das Event gefallen?

Der World Pride Madrid war wirklich fantastisch. Wir hatten erst Sorge, ob die Stadt zwei bis drei Millionen Touristen vertragen würde, aber es gab gar keine Probleme. Und das Zehntagesprogramm zum Pride war super und hat Spaß gemacht.

Chueca ist berühmt für das schwule Nachtleben. Ist das auch euer Lieblingsviertel?

Chueca ist tatsächlich berühmt, aber wir mögen Malasaña ebenso sehr, das im Westen an Chueca angrenzende Viertel. Obwohl es nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt ist, fühlt es sich deutlich alternativer an.

Was sind eure Lieblingsorte für Drinks?

Das Gymage (Calle de la Luna, 2) ist eine tolle Dachterrassenbar zwischen Malasaña und Chueca. Die Bar trägt das Gym nicht nur im Namen, man kann dort tatsächlich trainieren – viele Schwule machen das auch. Auch rund um die Plaza Dos de Mayo gibt es viele Bars. Die Einheimischen setzen sich aber einfach mit einem Bier auf den Platz.

Madrid hat auch einen Ruf als Partystadt. Wo geht ihr aus?

Wir mögen die WE Partys und am Samstagabend das Kluster (Calle Covarrubias, 42). Aber es gibt noch mehr sehenswerte Clubs wie das Baila, Cariño! (Calle Isabel la Católica, 6) oder das Boite (Calle Tetuán, 27). Das Nachtleben startet spät in Madrid, deshalb gehen wir meistens gegen Mitternacht in die Bar LaKama (Calle de Gravina, 4) und gegen zwei dann in die Clubs.