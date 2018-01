Thermenurlaub - so entspannen Sie richtig

× Erweitern Foto: travelcircus Therme

Möchten Sie den Alltag hinter sich lassen, abschalten und einfach mal so richtig entspannen? Die Thermenlandschaft in Deutschland ist beachtlich. Die besten und größten Thermen gleichen einer Reise in ferne Länder und sind wahre Wellness-Oasen. Für pure Entspannung halten sie von verschiedensten Sauna-Arten über paradiesische Badelandschaften bis hin zu einem vielfältigen Wellnessangebot einiges bereit.

Warum einen Thermenbesuch nicht zu einem Thermenurlaub ausweiten? Bei einem Thermenurlaub verbinden Sie einen ausgedehnten Wellnesstag mit einer Übernachtung im Hotel und zusätzlichen attraktiven Leistungen vor Ort. So können Sie bei einem vitalisierenden Abendessen nicht nur Ihren Körper verwöhnen, sondern auch die vergangenen Stunden Revue passieren lassen.

Um wirklich einen erholsamen Effekt durch den Besuch einer Therme zu erzielen, ist es ratsam, sich zu überlegen, welcher Entspannungstyp Sie sind. Die folgenden Entspannungstypen können Ihnen helfen sich einzuordnen, um besser die passende Therme zu finden.

Der Entspannungssuchende

Für Sie sind Thermen besonders gut geeignet in denen Sie absolut abschalten können. Zwischen Klangschalen Floating, verführerischen Bädern im Gurkenfass, spezieller Men-only Packung im Palais Thermal oder mit regenerierenden Thalasso Anwendungen können Sie perfekt durchatmen. Zudem gibt es gesondert Thermen, die vorrangig die Zielgruppe der Erwachsenen ansprechen. Hier können Sie absolute Ruhe und die nötige Diskretion genießen, die Sie sich bei Ihrer Entspannung gönnen möchten.

× Erweitern Foto: travelcircus Therme

Der Außergewöhnliche

Sie lieben es in einzigartiger, vielleicht sogar leicht mystischer Umgebung komplett abzuschalten. Viele Thermen sind im individuellen und luxuriösen Interieur eingerichtet. So entspannen Sie ganz anspruchsvoll in der Asia Therme in Nordrhein Westfalen. In 10 verschiedenen Saunen - von der Erdsauna und Infrarotsauna über Himalaysalzsauna, Danarium, Vitarium, Panoramasauna, Pagodensauna und Wadisauna bis hin zum Dampfbad, erwartet Sie der besondere Wellness-Genuss. Spirituelle und elektronische Klänge verzaubern Sie im Berliner Liquidrom. Genießen Sie die einzigartigen Töne beim Klangschalen Floating.

Der Aktiv-Entspannende

Gerade die großen Thermenlandschaften wie die Thermen und Badewelt Erding verspricht den perfekten Spagat zwischen Erholung und Action. So können Sie auf insgesamt 26 Rutschen, sprich 2500 Rutschenmetern, Adreanlin pur genieß. Und das ist noch nicht alles: Im palmenumsäumten Wellenbad haben Sie die Gelegenheit, nahezu tropischen Flair zu genießen.