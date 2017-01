Tel Aviv sportlich

× Erweitern Foto: telavivgames.org Tel Aviv Games

Das erste internationale LGBT-Multisport-Turnier „TAG 2017“ wird vom 29. März bis zum 1. April in Tel Aviv stattfinden. Die israelische Mittelmeerstadt ist bekannt als Hotspot der LGBT-Szene und bietet den Teilnehmern einladende Rahmenbedingungen wie optimales Sport-Wetter und ein tolles Nachtleben. Mitmachen kann jeder: Es gibt weder Teilnahmebeschränkungen, noch ist eine Qualifikation notwendig. Die Teilnehmer können sich in den vier Sportarten Schwimmen, Tennis, Basketball oder Fußball messen. Organisiert wird die Veranstaltung vom LGBT Sports Club und der Tel Aviv Municipality. Weitere Informationen zu den Sporttagen sowie Registrierungs- und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf der Website der Tel Aviv Games.

Pride im Juni

Mit über 200.000 Teilnehmern ist der Tel Aviv Pride das Highlight der LGBT Szene im Mittleren Osten – und weit darüber hinaus. Offiziell beginnt der Pride 2017 am 4. Juni und beinhaltet ein vielfältiges Programm aus zahlreichen Veranstaltungen und Partys. Den Abschluss bildet die große Parade am 9. Juni, gefolgt von den Afterpartys am Tag darauf.

Allgemeine Informationen über das Reiseland Israel finden sich unter www.goisrael.de