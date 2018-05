Stopover: VANCOUVER

× Erweitern Foto: Vancouver Tourism Vancouver

Zusammen mit Sydney, Rio de Janeiro, San Francisco und Kapstadt gilt Vancouver als eine der am schönsten gelegenen Städte der Welt. In der lebenswerten Metropole an der Westküste Kanadas fühlt sich auch die dortige LGBTIQ*-Szene besonders wohl.

Wer die raue Natur Kanadas mag, wird Vancouver lieben. In der zwischen wildem Pazifik und Küstengebirge gelegnen Stadt leben etwa 2 Millionen Menschen. Ob im weitläufigen Stanley Park, draußen auf dem Wasser oder auf den Gipfeln des Grouse oder Whistler Mountain – Vancouver ist umgeben von verschiedensten Landschaften, die geradezu danach schreien, entdeckt zu werden. Doch auch die Stadt selbst bietet jede Menge Abwechslung – von hippen Hotels über eine kreative Food-Szene bis hin zur größten LGBTIQ*-Community der kanadischen Westküste. Diese findet man besonders im West End entlang der Davie Street, in der sich die beliebtesten Szeneklubs und -bars der Stadt befinden.

ANSCHAUEN

Im Vancouver Aquarium leben mehr als 50.000 Individuen, von weißen Belugawalen über Seeotter bis zu Fischen und Meerestieren aus allen Klimazonen. www.vanaqua.org

Er ist der Hausberg Vancouvers. Auf dem Grouse Mountain kann man im Winter Ski- und Snowboardfahren oder mit Schneeschuhen die Landschaft erkunden. Im Sommer locken neben der Aussicht zahlreiche Wanderwege eine abenteuerliche Zip-Line-Tour sowie der Besuch auf einer gläsernen Aussichtsplattform eines Windrades wird zu jeder Jahreszeit angeboten. www.grousemountain.com

Die Capilano Suspension Bridge gehört zu den ältesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Vom Zentrum leicht mit dem Bus zu erreichen, spannt sich die knapp 140 Meter lange Hängebrücke 70 Meter über dem Capilano River. Daneben locken ein Baumwipfelpfad und ein teils gläserner Weg hoch über der Schlucht. www.capbridge.com

Der Stanley Park ist nicht nur eine der beliebtesten Erholungsoasen der Stadt sondern beherbergt mit seinen zahlreichen Bäumen und Pflanzen auch einen wahren Naturschatz. Auf einer Tour mit Mitgliedern indigener Stämme (First Nation) lernt man mehr über die traditionelle Verwendung einzelner Pflanzen. www.talaysay.com

Die im Zentrum Vancouvers gelegene Insel Granville Island ist bekannt für ihre Markthalle, in der man auf zahlreiche Spezialitäten der Region wie Käse, Ahornsirup oder leckere Donuts stößt. Daneben lohnt sich ein Halt in einigen der zahlreichen Shops, Galerien und der Granville Island Brewing Company.

Das Museum für Anthropologie an der Universität von British Columbia beherbergt eine der besten Sammlungen über Kunst und Kultur von der im Nordwesten Kanadas lebenden indigenen Bevölkerung. Zu den Ausstellungsstücken gehören riesige Totempfähle, Kanus und jede Menge Kultgegenstände, daneben sind in weiteren Abteilungen des auch architektonisch sehenswerten Gebäudes Gefäße aus der europäischen Antike, Textilien aus Asien und Masken aus Afrika zu sehen. www.moa.ubc.ca

Im West End Vancouvers konzentriert sich nicht nur die LGBT Szene sondern es finden sich entlang von Denman, Davie und Robson Street auch jede Menge Boutiquen, Cafés und Restaurants. An der Kreuzung Jim Deva Plaza und Bute Street kann man zudem einen Regenbogen-Zebrastreifen bewundern.

ESSEN & TRINKEN

Das Café Medina gehört zu einem der beliebtesten Frühstücksrestaurants der Stadt und serviert neben mediterran beeinflussten Gerichten auch Kaffeespezialitäten wie Lavendel-Latte. www.medinacafe.com

Wer Sushi liebt ist im Minami genau richtig. Hier wird jedes Sushi kurz abgeflammt und erhält dadurch ein gang besonders Aroma - während auf Sojasauce und Wasabi verzichtet wird. www.minamirestaurant.com

Das Kirin Restaurant hat sich auf nordchinesische und kantonesische Küche spezialisiert und serviert neben Dumplings und klassischen chinesischen Gerichten eine große Auswahl an Meeresfrüchten und Fisch. www.kirinrestaurants.com

× Erweitern Foto: Botanist Vancouver

Im Botanist kreiert Küchenchef Hector Laguna seine Menüs mit Zutaten aus British Columbia und der Region an der westlichen Pazifikküste. Auf der Karte stehen Gerichte wie Dungeness Krabben, Jakobsmuscheln, Entenbrust, Lamm oder Säbelfisch. www.botanistrestaurant.com

AUSGEHEN

Vor allem auf Grund des großen Außenbereichs ist der Fountainhead Pub bei gutem Wetter ein beliebter Szenentreffpunkt. www.thefountainheadpub.com

Im gemütlichen PumpJack Pub trifft man auf Vancouvers Leder- und Bärenszene. www.pumpjackpub.com

In Vancouvers einziger schwulen Sportsbar Score on Davie serviert man auch kleine Gerichte wie Salate, Burger, Tacos oder Fish and Chips. www.scoreondavie.com

Das 1181 gehört zu den beliebtesten Lounges der Stadt und ist ideal für einen Cocktail, bevor man in weitere Bars oder Klubs zieht. www.1181.ca

Im Numbers legen sieben Tage die Woche DJs ihre Musik auf, daneben sorgen in dem auf drei Ebenen liegenden Klub auch Billardtische und eine Karaoke Fun Box für Abwechlsung. www.numbers.ca

Das Celebrities ist Vancouvers größter Klub für Schwule und Lesben, in dem lokale und internationale DJ’s auflegen. www.celebritiesnightclub.com

BADEN

Im Sommer locken Vancouvers Strände jede Menge Besucher. Bei Schwulen besonders beliebt sind der an das West End angrenzende Sunset Beach (1204 Beach Avenue), der 1st Beach an der English Bay (1700 Beach Avenue) sowie der auf dem Geländer der Universität von British Columbia (UCB) liegende FKK Strand Wreck Beach. Mehrere Pfade (Trails) führen die steile Küste hinab zum Strand, der Gay Beach liegt am Ende von Trail 7, der vom Old Marine Drive abgeht.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Vancouver

SCHLAFEN

Das Boutique Hotel OPUS liegt zentral im trendigen Bezirk Yaletown und überzeugt mit seinem modernen Design und freundlichem Service. www.opushotel.com

Luxus und eine fantastische Aussicht erwartet die Gäste im Fairmont Pacific Rim, einem von insgesamt drei Fairmont-Hotels der Stadt. www.fairmont.com

EVENTS

Der Vancouver Pride mit Parade und Straßenfest findet 2018 vom 4. bis 6. August statt. www.vancouverpride.ca

Eine Woche lang feiert der gut 90 Autominuten von Vancouver entfernte Wintersportort Whistler seinen Winter Pride, dessen Besuch sich ideal mit einem Wochenende in Vancouver verbinden lässt- Auf dem Programm stehen zahlreiche Sportaktivitäten und Motto-Partys. 2019 ist der Termin vom 20. bis 27. Januar. www.gaywhistler.com

HINKOMMEN

Im Sommerflugplan fliegt Condor mehrmals die Woche nonstop vom Frankfurt nach Vancouver. Die einfache Strecke kostet ab 299,99 Euro. www.condor.com

INFO

www.tourismvancouver.com

www.hellobc.de