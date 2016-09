Stopover: Rio de Janeiro

× Erweitern Foto: dax Rio de Janeiro

Nach Fußballweltmeisterschaft und Olympischen Spielen ist in Rio erst einmal Schluss mit Großevents. Die Preise für Flüge und Hotels dürften fallen und damit wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um der Stadt am Zuckerhut einen Besuch abzustatten. Nicht umsonst gilt Rio als eine der am schönsten gelegenen Städte der Welt. Der Sonnenuntergang am Gay Beach von Ipanema gehört zu jenen Erlebnissen, die man so schnell nicht wieder vergisst. Längst haben die Stadtviertel Ipanema und Leblon der etwas in die Jahre genommenen Copacabana den Rang abgelaufen. Zudem gelten die beiden noblen Bezirke als die sichersten in Rio, in denen man sich auch am Abend noch gut zu Fuß bewegen kann. Wer sich hier ein Hotel sucht, macht alles richtig.

ANSCHAUEN

Der Besuch auf den Zuckerhut gehört zum Pflichtprogramm einer jeden Rio-Visite. Mit einer Seilbahn gelangt man entspannt auf den 395 Meterhohen Felsen, auf dem sich auch kleine Affen tummeln.

Noch beeindruckender ist der Panoramablick von einem weiteren Wahrzeichen Rios, dem Corcovado mit der berühmten Christusstatue. Bei gutem Wetter erstreckt sich die Sicht von der Altstadt bis zum Strand von Leblon. Grandios!

In Rios Stadtzentrum finden sich neben der modernen Kathedrale und dem Stadttheater historische Kirchen und Klöster wie das Mosteiro de São Bento. Kaffeegenießer sollten unbedingt einen Stopp im Jugendstilcafé Confeitaria Colombo einlegen. Unweit der São Bento Klosters befindet sich die zu den Olympischen Spielen neugestaltete Uferfront an der Guanabara Bucht sowie das futuristische Museum der Zukunft - das Museo de Amanhã.

Der Botanische Garten von Rio de Janeiro zählt zu den zehn wichtigsten seiner Art und beherbergt an die 6500 Arten. Das Gelände wurde von der Unesco als Biosphärenreservat ausgewiesen und ist Heimat von Affen sowie zahlreichen tropischen Vögeln.

BADEN

Der schwule Strand in Ipanema zählt sicher zu den schönsten der Welt. Auf Höhe der Rua Farme de Amoedo ist die wehende Regenbogenfahne kaum zu übersehen. Am Strand gibt es an zahlreichen Ständen Stühle und Sonnenschirme zu mieten - die Barraca da Miriam bietet neben WiFi auch Strandliegen und einen besonders praia verlässlichen Service. www.barracadamiriam53.com.br

Rios FKK-Strand befindet sich etwa 45-Autominuten westlich von Ipanema. Der Praia do Abricó ist vor allem an Wochentagen bei Schwulen beliebt und unter Touristen noch ein echter Geheimtipp.

ESSEN & TRINKEN

Brasilianische und internationale Küche bietet das Restaurant Via Sete in Ipanema. Von der Karte kann man sein Fleisch- oder Fischgericht mit diversen Beilagen und Soßen frei kombinieren. www.viasete.com.br

Auf der Rückfahrt vom Corcovado lohnt ein Stopp im Aprazivel. Zwar sind die Preise hoch, die Aussicht von dem auf zahlreichen Terrassen angelegten Restaurant ist dafür kaum zu überbieten. www.aprazivel.com.br

AUSGEHEN

In Ipanemas Rua Farme de Amoedo reihen sich kleine Cafés und Bars bunt einander. Nach Sonnenuntergang füllen sich mit schwulen Strandgängern. Zu den bekanntesten gehört das To Nem Ai.

Eine in der alternativen Szene beliebte Bar ist die zwischen Ipanema und Copacabana gelegene TV Bar, bei der sich ein Besuch nach Mitternacht lohnt. www.bartvbar.com.br

Nachdem der legendäre Club Le Boy Anfang 2016 schließen musste, ist die kleine Diskothek Galeria Café der einzige Ort, an dem man in Ipanema am Wochenende tanzen kann. www.galeriacafe.com.br

The Week in São Paulo zählt zu den größten und besten Gay Clubs der Welt und auch der Ableger in Rios Stadtteil Saúde lockt an den Wochenenden jede Menge durchtrainierter Jungs auf die Tanzfläche. www.theweek.com.br

SCHLAFEN

Das direkt am Gay Beach gelegene Hotel Ipanema Plaza ist ideal für alle Freunde der kurzen Wege. Von der Dachterrasse mit Pool hat man einen tollen Blick auf Strand und Corcovado. www.ipanemaplaza.com.br

Ebenfalls unweit der schwulen Strandes liegt das moderne Boutiquehotel Ipanema Inn mit seinem an die 1950er Jahre angelegtem Design. www.ipanemainn.com.br

Das am Strand von Leblon gelegene Hotel Marina All Suites mit großen, modernen Zimmern liegt unweit der trendigen Restaurants und Bars von Leblon. Zum schwulen Strand sind es zu Fuß ca. 25 Minuten entlang der Promenade oder 5 Minuten mit einem der günstigen Kleinbusse. www.hoteismarina.com.br

EVENTS

Der Rio Gay Pride mit einer Parade entlang der Copacabana findet 2016 vom 13. bis 16. November statt. www.gaypridebrazil.org

Mit über einer Million Besuchern gehört Silvester in Rio zu den besonderen Erlebnissen, das auch in der schwulen Szene mit massiven Partys rund um den Neujahrstag gefeiert wird.

Auch rund um den Karneval legen sich die Gay Clubs der Stadt ordentlich ins Zeug. Wie zu Silvester schieben sich in diesen Tagen die Menschenmassen durch Rio und die Strände platzen aus allen Nähten. Der Termin für 2017 ist vom 23. bis 28. Februar.

HINKOMMEN

Lufthansa fliegt täglich mit einer Boeing 747-8 nonstop von Frankfurt nach Rio de Janeiro (GIG). Auf Südamerika-Special der Website achten. www.lufthansa.com

INFO

www.visit.rio