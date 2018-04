Stopover: RICHMOND VA

× Erweitern Foto: VisitRichmondVA.com Richmond

Die südlich von Washington D.C. gelegene Hauptstadt von Virginia gilt im Gegensatz zu dem eher als konservativ geltenden Bundesstaat als liberale Hochburg. Dank ihrer Universitäten hat sich eine junge, kreative Szene etabliert. Von Mikrobrauereien bis zu innovativen Restaurantkonzepten, von herausragenden Institutionen wie dem Virginia Museum of Fine Arts bis zu erstklassig kuratierten Museen wie dem Valentine – wer sich ein wenig Zeit nimmt, wird in der auf eine bewegende Geschichte während des amerikanischen Bürgerkrieges zurückblickende Stadt jede Menge entdecken.

ANSCHAUEN

Auf der zweitsündigen RVA Historic Landmark Trolley Tour bekommt man am besten und schnellsten einen Eindruck von der Vielfältigkeit Richmonds. Vom State Capitol über die verschiedenen Stadtteile bis hin zum Aussichtspunkt im Libby Hill Park lernt am nebenbei viel über die Stadtgeschichte. Los geht’s am Richmond Visitor Center in der 3rd Street. www.rvatrolley.biz

Wissenswertes zur Stadtgeschichte samt einen Blick auf die Diversität Richmonds in Bezug auf LGBTIQ*-, Frauen- und Schwarzenrechte und interessanter Ausstellungen wie die 2017 gezeigte „One Love: LGBT Families“ des Fotografen Michael Simon liefert das Valentine Museum. www.thevalentine.org

× 1 von 8 Erweitern Foto: Mallory Bracken Richmond Künstler beim Street Art Festival × 2 von 8 Erweitern Foto: VisitRichmondVA.com Richmond Virginia State Capitol × 3 von 8 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Richmond The Valentine × 4 von 8 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Richmond American Civil War Museum × 5 von 8 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Richmond Virginia Museum of Fine Arts × 6 von 8 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Richmond Richmond Triangle Players × 7 von 8 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Richmond Virginia Museum of Fine Arts × 8 von 8 Erweitern Foto: VisitRichmondVA.com Richmond James River Prev Next

Das Virginia Museum of Fine Art ist eines der größten Kunstmuseen der USA und gibt eine exzellente Übersicht über die europäische und amerikanische Kunstgeschichte. Sehenswert ist neben der amerikanischen Klassik und Moderne auch die größte Sammlung von Fabergé-Eiern außerhalb Russlands. www.vmfa.museum

Untergebracht in einer ehemaligen Eisenfabrik erzählt das American Civil War Museum anhand zahlreicher Exponate anschaulich die Geschichte des Amerikanischen Bürgerkriegs. www.acwm.org

Das Edgar Allan Poe Museum widmet sich dem Leben und Werk des viele Jahre in Richmond lebenden Schriftstellers. www.poemuseum.org

Im quirligen Stadtteil Carytown finden sich zahlreiche kleine Boutiquen, Cafés und Restaurants. Hier schlägt auch das Herz der alternativen LGBTIQ*-Szene. www.carytownrva.com

Im Norden von Richmond liegt der sehenswerte Lewis Ginter Botanical Garden, der mit seinen Schauhäusern, Schmetterlingshaus und einem See eine Oase der Ruhe ist. Zudem vermuten Historiker, dass der Zeit seines Lebens ledige Major Lewis Ginter sich zu Männern hingezogen fühlte. www.lewisginter.org

× Erweitern Foto: Michael Simon Richmond Lewis Ginter Botanical Garden - Foto aus der Ausstellung One Love - LGBT Families im Valentine Museum

Queeres Theater auf höchstem Niveau bieten die Richmond Triangle Players. Wer in der Stadt ist, sollte unbedingt deren Spielplan checken - von schrägen Musicals bis zu Klassikern der LGBT-Literatur ist alles dabei. www.rtrinagle.org

ESSEN & TRINKEN

Frühstück im Südstaaten-Stil: The Fancy Biscuit in der Cary Street bietet Biscuits (eine Art Brötchen) in vielen Variationen – darunter mit Ahornsirup-Würstchen, Huhn und Ziegenkäse oder mit Shrimps. www.fancybiscuitrva.com

Die Sub Rosa Bakery im Stadtteil Church Hill beglückt ihre Gäste mit frischem Brot und Gebäck aus dem Holzofen. www.subrosabakery.com

× Erweitern Foto: VisitRichmondVA.com Richmond Arden Craft Ales

Im Chez Foushee treffen sich Einheimische wie Touristen und genießen Kreationen wie Muscheln mit Pommes, Lachs-Meeresfrüchte-Frikadellen oder mariniertes Trompetenpilz-Steak. www.chezfoushee.com

Das in Carytown gelegene Restaurant The Daily Kitchen & Bar setzt auf lokale Bioprodukte und soziale Verantwortung. Das Ergebnis sind leckere Gerichte wie Salate, Suppen, Tacos, Pizza, Risotto aus wilden Pilzen oder Rinderfilet. www.thedailykitchenandbar.com

Auch in Richmond liegen kleine Brauereien voll im Trend. Bei Ardent Craft Ales kommt das Malz aus Deutschland und die Sorten reichen von Lager über Schwarzbier und Berliner Weisse bis zu klassischen Indian Pale Ales (IPAs) und eher exotischen Geschmacksrichtungen mit Granatapfel, Honig-Ingwer oder Earl Grey Tee. www.ardentcraftales.com

× Erweitern Foto: VisitRichmondVA.com Richmond Blue Bee Cider

Äpfel aus Virginia sind die Grundlage des Blue Bee Ciders, der in Richmonds Stadtteil Scott’s Addition hergestellt wird. Neben einem Tasting Room kann man bei einer Tour auch mehr über die Herstellung dieses alkoholischen Getränks erfahren. www.bluebeecider.com

Wer hier zu Abend essen möchte, muss frühzeitig reservieren. Das in schwulem Besitz befindliche Restaurant L’opossum ist für seine kreative Küche und die noch kreativere Speisekarte berühmt. Gerichte wie „Vegan orgy on Texas beach“ oder „Hot black bottom á la mode“ regen nicht nur die Fantasie sondern auch den Gaumen an. www.lopossum.com

× Erweitern Foto: VisitRichmondVA.com Richmond L'opossum

AUSGEHEN

Seit 2001 ist das Barcode ein fester Anlaufpunkt für die Community. Die kleine Bar hält auch kleine Snacks für ihre Gäste bereit. www.barcoderva.com

Abendessen oder Sonntags-Brunch mit Dragshow? Im Godfrey’s ist alles möglich. Seit über 20 Jahren bietet man hier ein unterhaltsames Showprogramm für Nachtschwärmer. www.godfreysva.com

Babes of Carytown ist ein beliebter Treffpunkt der LGBTIQ*-Community zu jeder Tageszeit. Ob zum Frühstück, Lunch oder Abends für ein paar Drinks an der Bar. www.facebook.com/babesofcarytown

Die Queere Danceparty von ANIMAL findet für gewöhnlich einmal im Monat statt. www.facebook.com/AnimalRVA/

SCHLAFEN

Das Linden Row Inn ist ein Boutiquehotel mit 70 Zimmern befindet sich in insgesamt sieben historischen Wohnhäusern aus der Mitte der 19. Jahrhunderts, die liebevoll restauriert wurden. Eingetragen ins National Register of Historic Places erlebt man beim Besuch des Linden Row Inn eine Zeitreise in die Vergangenheit, denn auch Möbel, Betten und Einrichtungsgegenstände in Zimmern und Suiten sind Antiquitäten aus dem 19. Jahrhundert. Richmonds berühmtester Sohn, der Dichter Edgar Allan Poe, spielte als Kind im Garten des Anwesens, der heute oft für Veranstaltungen genutzt wird. www.lindenrowinn.com

Das Jefferson Hotel ist eine Institution, die weit über die Grenzen Richmonds hinaus bekannt ist. Zu seiner Eröffnung 1895 galt es als eines der modernsten Hotels der USA und bietet seinen Gästen bis heute einen exzellenten Service. Auch wer nicht in diesem Hotel wohnt, sollte hier einen Drink oder Abendessen genießen. www.jeffersonhotel.com

× 1 von 3 Erweitern Foto: Linden Row Inn Richmond Linden Row Inn × 2 von 3 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Richmond The Jefferson Hotel × 3 von 3 Erweitern Foto: destinationhotels.com Richmond Quirk Hotel Prev Next

Das Quirk Hotel ist Richmonds neuestes Designhotel, dessen Restaurant und Bar auf der Dachterrasse sich auch bei Einheimischen größter Beliebtheit erfreut. Zudem stellt die hoteleigene Galerie spannende Künstler aus. www.destinationhotels.com/quirk-hotel

EVENTS

Der Virginia Pride findet alljährlich im September statt und lockt Tausende von Besuchern nach Richmond. www.vapride.org

HINKOMMEN

Von Washington D.C. erreicht man Richmond über die Autobahn I-95 S in knapp 2 Stunden. Alternativ verbinden auch Züge von Amtrak die beiden Städte. Nonstop-Verbindungen von Deutschland nach Washington D.C. gibt es ab München und Frankfurt mit United Airlines und Lufthansa. www.united.com, www.lufthansa.com

INFO

www.visitrichmondva.com

www.richmondisout.com

www.virginia.org