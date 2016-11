Stopover: Brüssel

× Erweitern Foto: atomium.be / SABAM 2010 - Axel Addington Brüssel Atomium

Im politischen Zentrum Europas kommt die schwule Szene nicht zu kurz. Schon 2003 legalisierte Belgien als zweites Land der Welt die Homoehe. Zwischen den Glaspalästen des Europaviertels und dem historischen Grand Place, zwischen Atomium und Manneken Pis mischt sich französisches Savoir-vivre mit dem Duft fettiger Frittenbuden. Hoch- und Alternativkultur liegen of nur wenige Schritte voneinander entfernt. Während in den Kunstmuseen der Stadt Werke von Magritte, Gauguin und Peter Paul Rubens zu sehen sind, hängen an den Kleiderbügeln kleiner Boutiquen rund um die Rue Antoine Dansaert die neuesten Kreationen junger belgischer Modemacher. Und einmal im Monat trifft sich Europas schwule Klubszene zur inzwischen legendären Partyreihe La Demence.

ANSCHAUEN

Der Grand Place/Grote Markt im Zentrum der Altstadt gehört mit seinen barocken Fassadenfronten der Zunfthäuser und dem gotischen Rathaus zu den schönsten Plätzen Europas und steht seit 1998 auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes.

Das 1958 anlässlich der Weltausstellung gebaute Atomium gilt als das Wahrzeichen des modernen Brüssel. In den Kugeln befinden sich neben einer Dauerausstellung zur Expo58 auch Sonderausstellungen rund um die Themen Gesellschaft und Design sowie ein Panorama-Restaurant. www.atomium.be

Es ist schon erstaunlich wie es ein kleiner pinkelnder Junge zum Wahrzeichen einer ganzen Stadt schaffte. Die Liebesbeziehung der Brüsseler zum Manneken Pis drückt sich unter anderen dadurch aus, dass die kleine Bronzefigur zum Teil mehrmals die Woche mit neuen Kleidern versorgt wird. Sämtliche Kostüme gibt es im Stadtmuseum am Grand Place zu bewundern.

Zu den bekanntesten Kunstmuseen der Stadt gehört das Magritte Museum, das sich den Werken des belgischen Surrealisten René Magritte widmet. Im Belgischen Comic-Zentrum stehen dagegen die Schlümpfe, Tim und Struppi und das Marsupilami im Zentrum der Aufmerksamkeit. Brüssel gilt als Hauptstadt des Comics und bei einem Spaziergang durch die Stadt sind die teils riesigen Wandmalereien kaum zu übersehen. Seit Mai 2015 ist in der Rue de la Chaufferette Nummer 3 unweit des Grand Place auch ein 8 mal 4 Meter großes Werk Ralf Königs zu sehen.

Die wunderschöne Art-Decó-Villa Empain beherbergt ein Museum, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, zwischen den Kulturen des Westens und nahen Ostens zu vermitteln. Das Ergebnis sind oft sehenswerte Ausstellungen moderner Kunst aus arabischen Staaten. www.villaempain.com

ESSEN & TRINKEN

Typisch belgische Küche serviert man in dem seit 1922 bestehenden Restaurant François. Auf der Karte stehen Klassiker wie Austern, Hummer, Kroketten, Schnecken, gekochte Miesmuscheln und jede Menge Fisch. www.restaurantfrancois.be

Wunderschön auf einer kleinen Insel im Park Bois de la Cambre gelegen, ist das Chalet Robinson ein perfekter Ort für ein Mittagessen. Ob Carpaccio, Sashimi, Buletten, Hühnchen oder Fisch - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. www.chaletrobinson.be

Mit frischen Zutaten aus nachhaltigem Anbau punktet das AUB-SVP, in dem auch vegetarische Gerichte nicht zu kurz kommen. Ein Drei-Gänge-Menü kostet 22 Euro, ein Menü mit sechs Gängen gibt es für 30 Euro. www.aub-svp.be

AUSGEHEN

Zentrum des Brüsseler Szenenlebens ist die Rue du Marché au Charbon/Kolenmarkt. In der kleinen Gasse reiht sich eine schwule Kneipe neben der anderen – an Wochenenden ist es auf der Straße brechend voll. Hier befindet auch das Le Belgica, Brüssels wohl beliebteste schwule Kneipe. www.lebelgica.be

Bars auf zwei Etagen und ganz und gar nicht verstaubt: Das Chez Maman ist der Klassiker unter Brüssels Homobars. www.chezmaman.be

Seit 27 Jahren gehört die Partyreihe La Demence zum festen Termin im schwulen Partykalender. Auf der Tanzfläche des Fuse treffen sich beinahe im Monatsrhythmus Klubber aus ganz Europa und schwitzen gemeinsam bis in den frühen Morgen. Zu den Höhepunkten gehören die Partymarathons an Ostern, zur Geburtstagsfeier Ende Oktober sowie am 1. Januar. www.lademence.com

EINKAUFEN

Wer Kunst und Mode liebt sollte einmal im Stadtteil Dansaert vorbeischauen. In dem trendigen Mode- und Designviertel finden sich zahlreiche Boutiquen und Second-Hand-Läden. Und wer schon mal da ist, kann einen Blick in das Mode- und Designzentrum MAD werfen. www.madbrussels.be

Die 1847 eröffnete Ladenpassage Galeries Royales Saint-Hubert gehört neben den Passagen in Mailand und St. Petersburg zu den schönsten Europas. Ob man hier einen Kaffee schlürft, sich in teuren Boutiquen umsieht oder sich mit Pralinen aus deiner der hervorragenden Chocolaterien eindeckt, bleibt einem selbst überlassen. www.galeries-saint-hubert.com

Schokolade! Die Läden des belgischen Meisterchocolatiers Pierre Marcolini gleichen sündhaft teuren Juweliergeschäften. Vorsicht ist geboten, sonst verliert man sich im Rausch aus dunkler Schokolade, Champagner Trüffeln und raffiniert gewürzten Pralinen. www.marcolini.com

SCHLAFEN

Das ehemalige Hotel Royal Windsor, das man durchaus als das Stammhotel für La Demence Gäste bezeichnen kann, firmiert nun unter dem Namen Warwick Brussels. Ebenfalls zur Warwick Gruppe gehört das an der Avenue Louise gelegene Hotel Barsey, ein 4-Sterne-Haus mit guter Anbindung ins Zentrum. www.warwickhotels.com

Nicht weit vom Grand Place entfernt liegt das Boutique Hotel The Augustin mit insgesamt 47, modern designten Zimmern. www.theaugustin.com

EVENTS

Mit seinem Termin im Mai ist der Belgian Pride der erste Pride des Jahres auf dem europäischen Festland. Grund dafür ist die zeitliche Nähe zum Internationalen Tag gegen Homophobie (17. Mai). Tausende Teilnehmer ziehen durch die Straßen Brüssels und feiern in der Altstadt ein riesiges Straßenfest. 2017 findet der Belgian Pride am 20. Mai statt. www.thepride.be

HINKOMMEN

Brussels Airlines fliegt mehrmals täglich ab Berlin und Hamburg nonstop nach Brüssel sowie ab weiteren deutschen Flughäfen (etwa München und Frankfurt) im Codeshare mit dem Star-Alliance-Partner Lufthansa. www.brusselsairlines.com

Ab Köln fahren die Züge von Thalys mehrmals täglich zum Brüsseler Südbahnhof. www.thalys.com

INFO

www.visitbrussels.be/gay