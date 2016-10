Stopover: Bogotá

× Erweitern Foto: dax Bogotá

Kolumbiens Hauptstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einer trendigen Metropole gewandelt, in der sich auch die schwule Szene wohlfühlt. Mit der Einführung der Homoehe im April 2016 hat sich Kolumbien in die Liste der schwulenfreundlichsten Länder Südamerikas eingereiht.

ANSCHAUEN

In La Candelaria, dem historischen Zentrum der Stadt, finden sich zahlreiche Beispiele kolonialer und barocker Architektur. Rund um die Plaza Bolivar findet man die Kathedrale, der Justizpalast sowie das Nationale Capitol, dem Sitz des Kongresses. Eine besondere Attraktion sind die zahlreichen Graffitis von herausragender Qualität. Bogota Graffiti Tours bietet zweimal täglich einen Spaziergang zu den interessantesten Straßenkunstwerken an. www.bogotagraffiti.com

Die Sammlung präkolumbianischer Goldobjekte im Museo del Oro ist einzigartig - unter den Ausstellungsstücken finden sich Masken, Schmuck und kunstvolle Opfergaben.

Vom Gipfel des über 3150 Meter hohen Monserrate bietet sich bei gutem Wetter ein großartiger Blick über die Millionenmetropole. Dank einer Seilbahn und Standseilbahn ist der Berg vom Stadtteil La Candelaria ohne eine schweißtreibende Wanderung zu erreichen.

Einen Tagesausflug von Bogotá entfernt liegt die sehenswerte Salzkathedrale von Zipaquirá. Die in einen Salzstock geschlagene Kathedrale gehört mit rund 8.500 Quadratmetern Fläche zu den größten religiösen Bauwerken der Welt und wird mit Lichtshows effektvoll in Szene gesetzt. Organisierte Touren bietet zum Beispiel Bogota Pass. www.bogotapass.com

ESSEN & TRINKEN

Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten sollten einen Stopp in der Central Cevicheria einlegen. Das im trendigen Stadtteil El Retiro gelegene Restaurant bietet zahlreiche Ceviche-Varianten an. www.centralcevicheria.com

Vegetarier sind im Quinua y Amarento gut aufgehoben. Das in La Candelaria gelegene Restaurant bietet fleischlose südamerikanische Küche und ist eine gute Wahl für ein Mittagessen. www.quinuayamaranto.com.co

AUSGEHEN

Ein Hauch von Nostalgie weht durch die kleine Bar El Perro. Hier widmet man sich der von einstige Latina-Diven gepflegten „Musica de plancha“ und veranstaltet regelmäßig Tragshows. www.facebook.com/ElPerroylaCalandria

Brokeback Mountain heißt die im Herzen des Szeneviertels Chapinero gelegene und gemütliche Bar, die am Wochenende ein idealer Ausgangspunkt für den Start in die Nacht ist. www.facebook.com/Brokeback-Mountain-Café-Bar

Wer es schick und stilvoll mag, ist im El Mozo gut aufgehoben. Der Klub liegt im Stadtteil Retiro und ist Treffpunkt der gutbetuchten Schwulenszene. www.elmozoclub.com

Das Cavu hat nur mittwochs geöffnet und ist Schauplatz der wildesten Party unter der Woche. Neben aktuellen Dance- und Latinohits gehört die Dragshow zu später Stunde zu den Höhepunkten des Abends. www.cavubar.com

Er gehört zu den größten schwulen Klubs Südamerikas und ist ein Grund, warum Bogotá in den letzten Jahren ein beliebtes Reiseziel für Schwule aus den Nachbarländern wurde. Das Theatron nimmt einen gesamtem Häuserblock im Stadtteil Chapinero ein und beherbergt mehrere Bars und Tanzflächen. Samstags ist der gesamte Komplex geöffnet und bietet Platz für bis zu 4.000 Besucher. www.portaltheatron.co

EINKAUFEN

Im Stadtteil El Retiro finden sich zahlreiche Boutiquen und Restaurants. Mit dem Centro Andino findet sich hier auch ein Einkaufszentrum mit nationalen und internationalen Markengeschäften. www.centroandino.com.co

SCHLAFEN

Das Hotel B3 Virrey liegt gegenüber dem gleichnamigen Park in einer der sichersten Gegenden Bogotás. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten nach El Retiro, die Cavu Bar liegt direkt Gegenüber. Das modern eingerichtete Hotel bietet zudem ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. www.hotelesb3.com

Das zwischen den Stadtteilen El Retiro und Chapinero gelegene The Artisan D.C. Hotel gehört zu Marriotts luxuriöser Autograph Collection. www.marriott.de

EVENTS

Jeden Sonntag sowie an Feiertagen findet die Ciclovía statt. Von 7 bis 14 Uhr werden zahlreiche Straßen für den Verkehr gesperrt und stehen Radfahrern, Inlineskatern und Fußgängern zur Verfügung. Die Teilnahme schwankt zwischen 1 und 4 Millionen, die sich auf über 120 Kilometern sportliche betätigen. An vielen Ecken gibt es Fahrräder zu mieten und die Gelegenheit ist perfekt, zahlreiche Stadtviertel mit dem Rad zu erkunden.

Der Gay Pride in Bogotá findet in der Regel im Juli statt. Eine Übersicht aller Pride-Termine in Kolumbien findet man unter www.guiagaycolombia.com/marchaslgbti/

HINKOMMEN

Lufthansa fliegt täglich nonstop ab Frankfurt nach Bogotá. Auf Südamerika-Angebote der Webseite achten. www.lufthansa.com

INFO

www.colombia.travel