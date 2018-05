Stopover: BENIDORM

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Benidorm

Spaniens Costa Blanca ist bekannt als ganzjähriges Urlaubsziel mit endlosen Sandstränden entlang der Küste und ursprünglichen Dörfern im Hinterland. In der Touristenhochburg Benidorm hat sich über die Jahre eine lebendige Szene entwickelt, die im September mit Partys und einer Parade ihren Gay Pride feiert. Doch auch wer sportlich ist und die Natur liebt, kommt hier auf seine Kosten. Ende Mai startet die Stadt mit dem Pink Weekend auch die schwule Strandsaison.

ANSCHAUEN

Altstadt

Bis 1950 war Benidorm noch ein verschlafenes Fischerdorf, bevor zu einem Zentrum des Massentourismus wurde. Die Altstadt hat aber dennoch ihren Charme bewahrt und in den engen Gassen herrscht vor allem nach Sonnenuntergang reger Betrieb. Das berühmteste Fotomotiv der Stadt ist der strahlend weiße, über den Klippen hängende Balcón de Mediterráneo am Mirador del Castillo, dessen Felsen die beiden Hauptstrände Levante und Poiniente voneinander trennt.

Aqualandia

Freunde von Wasserparks kommen hier voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Rutschen, Pools und ein Wildwasserkanal sind in dem Park zu finden und sorgen für jede Menge Abwechslung. Die berühmteste Attraktion ist Europas höchste Wasserrutsche, auf der man beinahe Senkrecht durch eine Falltüre 33 Meter bei bis zum 100 Stundenkilometern in die Tiefe rauscht. www.aqualandia.net

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Benidorm

Terra Mitica

Der Vergnügungspark lockt mit Achterbahnen, Shows und einem Freifallturm. Nichts für schwache Nerven! www.terramiticapark.com

Umgebung

Nur wenige Kilometer außerhalb von Benidorm kann man per Fahrrad oder Boot die bis zu 300 Meter aufragende Steilküste oder den im Hinterland per Mountainbike den Naturpark Sierra Gelada erkunden. Geführte Touren gibt es z.B. mit Tao Bike. www.taobike.es

× Erweitern Foto: Visit Benidorm Benidorm

Bodegas Mendoza

Das Weingut vor den Toren Benidorms bietet Touren und Verkostungen an. www.bodegasmendoza.com

ESSEN & TRINKEN

La Taperia

Das moderne Restaurant bietet hervorragende Tapas mitten in Benidorms Altstadt. www.grupoaurrera.com

Ulia

Das Restaurant mit Meerblick bietet traditionelle Reisgerichte und frische Meeresfrüchte. www.restauranteulia.com

Llum de Benidorm

Das gehobenes Restaurant im Boutique Hotel Villa Venecia bietet am Abend eine wunderschönen Blick über den Strand und ist ideal für ein romantisches Dinner zu zweit. www.hotelvillavenecia.com

× Erweitern Foto: Grupo Aurrera Benidorm Son De Mar

Son de Mar

Das Playa de Levante gelegene Restaurant serviert anspruchsvolle lokale Küche in modernem Ambiente. Auf der Karte stehen Gerichte wie Hummer mit Reis, knuspriger Oktopus, Spanferkel, Kabeljaufilet mit Limette und Chili oder Lammschulter. www.grupoaurrera.com

AUSGEHEN

An die 20 Szenebars und -clubs sind dicht an dicht in Benidorms Altstadt, darunter etwa die beliebte Peoples Bar, die Eagle Bar, die Bears Bar, Bar Code oder ReFuel. Je nach Tag und Uhrzeit sind die Bars unterschiedlich besucht. Da alles nahe beieinander liegen findet man schnell heraus, wo gerade etwas los ist. Eine Übersicht findet man z.B. auf der Spartacus App. www.spartacus.gayguide.travel/app/

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Benidorm

BADEN

Playa de Levante

Er ist einer der bekanntesten Strände Spaniens: An dem östlich der Altstadt gelegenen Playa de Levante, der sich sich über 2 Kilometer erstreckt, ist immer etwas los, bei Schwulen beliebt ist der Abschnitt nahe an der Altstadt.

Playa de Poniente

Der 3 Kilometer lange Sandstrand liegt westlich der Altstadt und je weiter westlich man läuft, desto ruhiger wird es. Bei Schwulen beliebt ist der Strandabschnitt nahe an der Altstadt.

× Erweitern Foto: Visit Benidorm Benidorm

Playa del Mal Pas

Die kleine Bucht unterhalb der Altstadt wird von vielen Touristen ignoriert und ist daher ein beliebter Ort für schwule Sonnenanbeter.

Raco del Conill

Der bei Schwulen beliebte Nacktbadestrand liegt etwa 4 Kilometer westlich des ruhigeren Playa de Poniente. Den Raco del Conill erreicht man von der Bushaltestelle La Cala auch gut zu Fuß.

SCHLAFEN

The Level at Meliá Villaitana

Das 5-Sterne Adult-only Hotel liegt auf einer Anhöhe über Benidorm in der Nähe des Freizeitparks Terra Mitica. Ruhig und luxuriös. www.melia.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Benidorm

EVENTS

Mit dem Pink Weekend startet Benidorms Community in die Sommersaison. Vom 24. bis 27. Mai sorgen DJs und Showeinlagen auf einer Bühne inmitten der Altstadt für die nötige Stimmung. www.visitbenidorm.es

Vom 3. bis 9. September findet in diesem Jahr wieder das Benidorm Pride Festival statt. Mit zahlreichen Partys in der Altstadt, am Mirador de Castillo und einer Parade entlang der Strandpromenade ist die Veranstaltung der Höhepunkt im Szeneleben der Costa Blanca. www.benidormpride.com

HINKOMMEN

Der Flughafen von Alicante liegt etwa 60 Kilometer von Benidorm entfernt. Nonstop-Flüge ab Deutschland gibt es zum Beispiel mit EasyJet (Berlin), Ryanair (Berlin, Frankfurt, Köln), Eurowings (Düsseldorf) und Norwegian (München, Düsseldorf). www.opodo.de

INFO

www.visitbenidorm.es

www.comunitatvalenciana.com

www.spain.info