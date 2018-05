Europride, Kunst und viel Natur: Auf nach Stockholm!

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm

Stockholm und Göteborg richten dieses Jahr gemeinsam den Europride aus. Den Anfang macht die schwedische Hauptstadt vom 27. Juli bis zum 5. August. Doch nicht nur deshalb lohnt ein Besuch in der skandinavischen Metropole.

Inseln und Wasserwege

Dank seiner zahlreichen Wasserstraßen und der unzähligen vorgelagerten Schäreninseln ist Stockholm ein Paradies für (menschliche) Wasserratten, die auf Kajaktouren die Stadt erkunden oder für einen Tagesauflug in den Archipel aufbrechen möchten. Besonders schön sind das idyllische Fischerdörfchen auf Sandhamn und der feine Strand der Insel Nåttarö. Wer wenig Zeit hat, entdeckt die Natur Schwedens auch in der nur 25 Minuten von Stockholms Zentrum entfernten Inselgruppe Fjäderholmarna. Neben einem Ausflugsrestaurant, das den Gästen Köstlichkeiten wie Matjes, Garnelen oder frische Erdbeeren serviert, befindet sich dort auch eine von runden Felsen umrahmte, malerische Badestelle.

× 1 von 3 Erweitern Foto: Henrik Trygg Stockholm × 2 von 3 Erweitern Foto: Henrik Trygg Stockholm × 3 von 3 Erweitern Foto: Henrik Trygg Stockholm Prev Next

Kunst und Kultur

Von den Wikingern bis ABBA: In Stockholm findet jeder ein Museum nach seinem Geschmack. Über eine Million Besucher strömen jährlich ins Vasa-Museum, um die fast vollständig erhaltene und bei ihrer Jungfernfahrt 1628 gesunkene gleichnamige Galeone zu bestaunen. Im ABBA-Museum hingegen kommen Fans der populärsten schwedischen Musiktruppe ganz nahe – oder zumindest deren Hologramm. Gezeigt werden Bühnenoutfits, Auszeichnungen und private Gegenstände, daneben gibt es jede Menge interaktiver Spielereien wie Karaoke und eine Minidisco. Ganz andere Kostüme sind in der Rüstkammer des königlichen Schlosses zu sehen: Neben Ritterrüstungen sind hier auch etliche Kleider von Mitgliedern des schwedischen Königshauses zu bewundern, etwa Roben von Königin Silvia und deren Tochter, Kronprinzessin Victoria.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm ABBA - The Museum

Stockholm kulinarisch

Köttbullar und Krabbencocktail – diese und andere typisch schwedische Gerichte findet man auf der Karte des in der schwulen Szene äußerst beliebten Mälarpaviljongen, der auf schwimmenden Holzstegen mitten im Wasser liegt. Ein Teil der Erlöse des dort servierten Roséweins fließt in soziale Projekte für die LGBTIQ*-Community. Ganz nach dem Motto: Trinke und tue Gutes! Stockholms derzeit angesagteste Dachterrasse befindet sich auf dem Hotel Hobo. Von dessen Bar TAK hat man einen einmaligen Blick über die Dächer der Stadt. Im darunterliegenden, gleichnamigen Restaurant wird Sushi aus nordeuropäischen Fischen und Meeresfrüchten serviert sowie eine große Auswahl an Sake. Das Restaurant des Hallwylska-Museums befindet sich in Stockholms wohl schönstem Innenhof und überzeugt mit gehobener skandinavischer Küche. Im Restaurant des Spritmuseums dagegen, das sich der schwedischen Wodkamarke Absolut widmet, kreiert Starkoch Petter Nilsson seine auf skandinavischer Tradition basierende Avantgarde-Küche. Ausschließlich Gerichte ohne Fleisch, die so raffiniert sind, dass man Huhn, Schwein, Fisch oder Rind nicht die Spur vermisst, gibt es im Restaurant des Södra Teatern (Stadtteil Södermalm), das als alternatives Kultur- und Partyzentrum auch regelmäßig Events für die LGBTIQ*-Community veranstaltet.

Hipster-Himmel

Södermalm ist ohnehin ein Hotspot für Stockholms alternative Szene. Bei einem Spaziergang durch das Viertel, südlich vom Königspalast und der quirligen Altstadt Gamla Stan gelegen, stößt man auf jede Menge Second-Hand-Läden, schrillen Kitsch und kleine Cafés, die leckeres Gebäck anbieten. Während tätowierte Hipster-Daddys ihren Nachwuchs durch die Straßen schieben, stöbern sich Mädchen mit bunten Frisuren durch das Sortiment angesagter Plattenläden. Das ehemalige Arbeiterviertel, in dem die Filmikone Greta Garbo aufwuchs, ist auch ein idealer Ort für Nachtschwärmer. Unter einer Autobahnbrücke liegt dort Stockholms wohl coolster Sommerklub: Im Trädgården tanzen und trinken Heteros, Schwule und Lesben unter freiem Himmel zu Elektro- und Technomusik, bis die Sonne aufgeht.

Schwules Stockholm

Rein queere Veranstaltungen stehen im King Kong (Pop und Schlager) sowie jeden Sonntag auf dem schwimmenden Partyboot MS Patricia auf dem Programm. Echte Kerle kommen im Klub der Scandinavian Leather Men (SML) auf ihre Kosten oder treffen sich im in der Altstadt gelegenen The Secret Garden zum Abendessen oder auf ein Glas Wein. Das Szene-Highlight des Jahres ist sicherlich der EuroPride 2018, der dieses Jahr erstmals in zwei Städten stattfindet. Den Anfang macht vom 27. Juli bis 5. August der Stockholm Pride mit seiner Parade quer durch die Innenstadt und einem großen, Pride Park genannten Festival. Im an der schwedischen Westküste gelegenen Göteborg wird wenig später der WestPride gefeiert – und zwar vom 14. bis 19. August. www.europride2018.com

× 1 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Pride × 2 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Pride × 3 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm × 4 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Regenbogenfahne vor dem Rathaus × 5 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Stockholm Regenbogen-Lollies in Gamla Stan × 6 von 6 Erweitern Foto: Visit Stockholm Stockholm Prev Next

Mehr Infos

Infomationen zum EuroPride und den vielen anderen Events und Sehenswürdigkeiten in Stockholm bieten Visit Stockholm und Visit Sweden.