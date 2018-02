Sport und Wellness in Lanzarote mit Sports Island

× Erweitern Foto: Sports Island Sports Island

Vom 2. bis zum 9. September können sich sportbegeisterte Schwule und Lesben bei Sports Island so richtig austoben.

In stressigen Zeiten wirkt Sport für das körperliche und seelische Gleichgewicht wahre Wunder – eigentlich also die perfekte Zutat für einen gesunden, nachhaltig erholsamen Urlaub. Das hat auch das Team von Sports Island erkannt und vom 2. bis zum 9. September einen einwöchigen schwul-lesbischen Sporturlaub auf der Kanareninsel Lanzarote organisiert. Im Club La Santa, dem größten Aktivurlaubsressort der Welt, können sich die Teilnehmer in vierzig Sportarten ausprobieren. Professionelle Trainer leiten sie dabei an und geben Tipps.

Für Entspannung nach dem Training sorgen neben dem großen Wellnessbereich eigens eingeflogene internationale DJs, die eine musikalische Chill-Out-Atmosphäre garantierten.

www.sportsisland.org