Spartacus-App komplett überarbeitet

Jetzt noch einfacher alle Bars, Clubs, Saunen und Übernachtungsgelegenheiten finden!

Seit fast fünfzig Jahren begleitet der Spartacus International Gay Guide schwule Reisende zu den aufregendsten Zielen auf der ganzen Welt. Mit ihm findet man mühelos die beliebtesten Bars der Szene, die angesagtesten Clubs und die heißesten Saunen. Was einst als gedruckter Reiseführer begann, ist längst auch als App erhältlich, deren neuste, komplett überarbeitete Version gerade erschienen ist.

Mit der neuen Spartacus-App 3.0 kann man Reiseziele bereits im Vorfeld virtuell erkunden, Ideen speichern, die Anreise planen oder private Gay-Unterkünfte beim Partner ebab buchen. Dank des ständig aktualisierten Pride- und Event-Kalenders lässt sich zudem einfach herausfinden, wann eine Reise besonders lohnt. Am Ziel angekommen, hilft die App mit Karten, Navigation und Tipps zur Szene, sich schnell zurechtzufinden. Wer gerne und viel verreist, wird den Online-Helfer sicher schnell nicht mehr missen wollen. Manch einer entdeckt mit ihm gar die Heimatstadt neu! Die App „Spartacus International Gay Guide“ erscheint für iOS und Android in einer kostenlosen Grundversion mit ausgewählten Einträgen sowie in einer Premium-Version, die abhängig vom gewählten Paket ab 5,99 Euro erhältlich ist.

www.spartacus.travel/app