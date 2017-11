Schwule Hochzeitspakete bei Dertour

× Erweitern Foto: Dertour Screenshot Dertour Hochzeitsreise Katalog

Seit der Bundestag die Ehe geöffnet hat, machen sich auch viele Schwule und Lesben auf die Suche nach den perfekten Flitterwochen. Der Anbieter Dertour hilft und geht in seinem neuen Hochzeitsreisen-Katalog explizit auf schwule und lesbische Paare ein.

Ob Traumhochzeit unter Palmen oder romantischer Urlaub nach dem Ja-Wort daheim: Die Flitterwochen sollen ein unvergesslicher Urlaub werden. Reiseanbieter können mit ihrer Expertise helfen. Der Anbieter Dertour hat jetzt einen Katalog zum Thema Hochzeitsreisen aufgelegt, in dem explizit auf die Bedürfnisse von schwulen und lesbischen Paaren eingegangen wird. Angeboten werden Reisen unter anderem in die USA, die Karibik, nach Asien und den Indischen Ozean. Doch nicht überall kann rechtlich verbindlich geheiratet werden. In den USA ist dies möglich – in Südostasien hingegen nicht.

„Die Zielgebiete, die in diesem Katalog zusammengefasst sind, unterscheiden sich in kultureller Hinsicht und auch im Hinblick auf die offizielle Gesetzeslage in puncto Homosexualität im allgemeinen und Eheschließungen homosexueller Paare im Speziellen“, erklärt Pressesprecherin Angela de Sando auf Nachfrage. Deshalb beschreibt Dertour im Katalog detailliert, ob eine Hochzeit im Ausland möglich ist, die dann auch in Deutschland anerkannt wird, oder ob dort lediglich symbolische Zeremonien angeboten werden.

Laut Dertour können Ehen, die Paare beispielsweise in Las Vegas, auf Hawaii oder der französischen Insel St. Barth in der Karibik schließen, auch in Deutschland anerkannt werden. Wer im Indischen Ozean, etwa auf Mauritius, La Réunion, den Seychellen oder den Malediven, heiraten möchte, muss dagegen mit einer symbolischen Zeremonie vorliebnehmen. Ähnliches gilt auch für die beliebten Flitterwochenziele Thailand und Bali. Immerhin: viele Hotels gewähren Specials und Vergünstigungen allen Hochzeitspaaren, egal ob Homo oder Hetero. Und auch wenn noch ein Gang zum Standesamt anfällt: Unfassbar romantisch ist jede Trauung – egal ob symbolisch oder rechtlich wasserdicht.

