Schwule Kreuzfahrt unter vollen Segeln

Seit über 15 Jahren organisiert der schwule Luxusanbieter Source Events Kreuzfahrten in familiärer Atmosphäre auf kleinen Schiffen und zu außergewöhnlichen Zielen. In diesem Jahr stehen auch einige Land-Abenteuer auf dem Programm.

Der schwule Cruise-Spezialist Source Events hat in diesem Jahr Reiseabenteuer auf allen fünf Kontinenten auf Lager. Der gemeinsame Nenner: Stets kreiert das Team schwule Reisen in kleinen Gruppen zu beeindruckenden Zielen. So entsteht eine familiäre Atmosphäre, die viele Urlauber zu Stammgästen werden lässt.

Für Kreuzfahrten schlägt das Herz von Craig Smith, Rafael Rodriguez und Michael Philipson, dem Team von Source Events. Gleich sechs Reisen zu Wasser haben sie dieses Jahr ins Programm genommen, schließlich feiern sie ein Jubiläum: Vor 15 Jahren haben sie erstmals ein Segelschiff für eine Source Events-Kreuzfahrt gemietet, mittlerweile ihr Markenzeichen. Die Sektkorken knallen lässt das Team gemeinsam mit allen Gästen deshalb im März auf der historischen Dreimast-Schonerbark Mandalay, die 1923 in Kopenhagen gebaut und zuletzt 2012 komplett überholt wurde. Zu Vollmond unter aufgeblähten Segeln geht es mit dem Luxus-Schiff auf zwei Reisen von Trauminsel zu Traumstrand durch die Karibik. Die Cruises bieten übrigens die Möglichkeit, auf lästige Bekleidung in tropischen Gefilden zu verzichten.

Neben den Jubiläumstouren hat Source Events weitere Kreuzfahrten im Angebot, unter anderem im Mai die erste Pride Cruise von Miami nach Kuba, mit Platz für insgesamt 200 Reisende. Wer mitfährt, kann nicht nur den Pride in Miami Beach erleben, sondern anschließend noch Havanna erkunden. Im August ermöglicht dann eine Kreuzfahrt rund um die Nordatlantik-Insel Island den Besuch des Prides in Reykjavík, der unmittelbar nach der Cruise steigt. Im Oktober steht außerdem eine Flusskreuzfahrt auf dem Mekong von Saigon in Vietnam bis Siem Reap in Kambodscha auf dem Programm, wo die berühmten Tempelanlagen von Angkor Wat die Besucher Staunen lassen.

Mittlerweile organisiert Source Events auch schwule Gruppenreisen auf dem Land. Im Juli kombiniert eine Reise Kapstadt mit einer Safari im Sabi Sands Game Reserve und dem Besuch der beeindruckenden Viktoriafälle. Und im November steht ein Klassiker auf dem Programm: Von Lima, der peruanischen Hauptstadt, geht es durchs Heilige Tal der Inkas nach Cusco und Machu Picchu. An Komfort wird es auch hier nicht mangeln: Die Anreise in die mysteriöse Ruinenstadt wird mit dem Luxuszug Hiram Bingham zurückgelegt.

*Text: Paul Schulz und Tobias Sauer