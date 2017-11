Schwuler die Glocken nie klingen: Queere Weihnachtsmärkte 2017

× Erweitern Foto: christmas-avenue.cologne Christmas Avenue Köln

Während in Köln, München, Hamburg und Frankfurt die queeren Märkte den ganzen Advent hindurch geöffnet haben, plant die Community in Heidelberg eine freundliche Übernahme – und lässt einen Mainstream-Markt einen Tag lang komplett in Pink erstrahlen.

Köln: Christmas Avenue vom 27. November bis 23. Dezember 2017

Die Christmas Avenue, wie der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt in Köln heißt, feiert in diesem Jahr schon ihren sechsten Geburtstag. Mitten im Szeneviertel zwischen Schaafen- und Hahnenstraße ist sie traditionell etwas schriller als die anderen Märkte. Im vergangenen Jahr etwa machte ein Penis-Memory des Künstlers Paul Astor Schlagzeilen – selbst das Ordnungsamt griff ein, was die Aufmerksamkeit und den Verkauf des Spiels eher noch steigerte. In diesem Jahr wird der Fokus neben der schrillen Dekoration auf einem täglich wechselnden Bühnenprogramm liegen. An den rund 22 Buden warten winterliche Leckereien, Glühwein und heiße Cocktails auf alle Kölner und ihre Gäste. www.christmas-avenue.de

Hamburg: Winter Pride vom 27. November bis 30. Dezember 2017

In Hamburg feiert man gerne etwas länger – das gilt auch für den schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt. Wenn anderswo „Last Christmas“ schon längst wieder verpönt ist, wird auf der Langen Reihe in St. Georg noch bis zum 30. Dezember Glühwein nachgeschenkt. Hamburgs etwas anderer Weihnachtsmarkt ist deshalb besonders lange ein fester Treffpunkt für die Community, Gäste und Freunde. Den Glühwein schenken jeden Abend übrigens wechselnde Vereine und Gruppen aus der Hamburger LGBTI-Szene aus. Die sind dann nicht nur am Umsatz beteiligt, sondern stehen auch für Gespräche bereit. Wer mag, kann für Weihnachtsfeiern auch eine von drei Miethütten buchen. Und von wegen „Last Christmas“: Am Freitag- und am Samstagabend legen DJs aus der Szene von Pop über Schlager und Indie bis Electro abwechslungsreiche Sets auf. www.winterpride.de

München: Pink Christmas vom 27. November bis 23. Dezember 2017

Der kleinste Weihnachtsmarkt der bayerischen Landeshauptstad ist zugleich einer der bekanntesten. Kein Wunder, besuchen doch mittlerweile über 80.000 Gäste die Pink Christmas auf dem Stephansplatz mitten im Glockenbachviertel. Eine weitere Besonderheit: Pink Christmas ist der einzige Weihnachtsmarkt der Münchener Innenstadt, der bis 22 Uhr geöffnet ist. Auf der kleinen Bühne sind Travestie-Stars wie Gene Pascale, Baby Bubble oder das Whitney-Double Ikenna Benéy Amaechi mit von der Partie, ebenso wie DJ James Munich und Kabarettist Thomas Mack. Zur Eröffnung am 27. November werden ab 19:30 Uhr Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Schauspielerin Marianne Sägebrecht und Schlagerstar Patrick Lindner erwartet. www.pink-christmas.de

Frankfurt: Rosa Weihnacht vom 27. November bis 22. Dezember 2017

Auch diesen Advent lädt das Xtremeties zum „Rosa Weihnachtsmarkt“ auf dem Friedrich-Stolze-Platz. Der ist wie immer gesäumt von Bäumen und ganz in Pink gehalten. Besucher können sich an urigen Holzhütten weihnachtlichen Genüssen hingeben: Bio-Suppen, Flammlachs, Reibekuchen oder herzhafte Pfannengerichte vom Grill, dazu Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln, süße Crêpes, Lebkuchen, Bethmännchen und Schokoladiges. Natürlich gibt es auch eine breite Auswahl an Getränken, von Winzer-Glühwein über Büble-Bier bis hin zu Champagner rosé – nicht zu vergessen die fast vier Meter hohe Feuerzangenbowle. Und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk wird sich an den Ständen ebenso finden. Das alles macht den Rosa Weihnachtsmarkt zum angenehmen Treff für die Community und ihre Freunde! www.xtremeties.de/rosa-weihnacht/index.php

Heidelberg: Pink Monday am 4. Dezember 2017

Die Nähe zu Rhein und Nahe bestimmt auch den Heidelberger Pink Monday, zu dem der Heidelberger Marktplatz mit dem dortigen Weihnachtsmarkt am 4. Dezember komplett in Pink erstrahlt. Speziell zu dieser freundlichen queeren Übernahme hat nämlich das Weingut Adam Müller aus der Heidelberger Nachbarstadt Leimen den „Pink Glühwein“ kreiert. Dessen Etikett ist wiederrum eine exklusive Kreation des Heidelbergers Künstlers Pieter Sohl. Neben dem Bühnenprogramm aus Show-Acts und guter Musik steht das soziale Engagement im Mittelpunkt. So können Besucher nicht nur Pink-Monday-Weihnachtstassen kaufen, sondern auch spezielle Weihnachtsmützen – und damit Gutes tun. Der Erlös der beiden Produkte geht nämlich an die AIDS-Hilfe Heidelberg. Ziel der Veranstalter ist ein gemeinsamer Abend der Vielfalt, gekennzeichnet von Fröhlichkeit und Solidarität. www.heidelberg-marketing.de