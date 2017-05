Sardinien – unbedingt eine Reise wert!

Türkisfarbenes Meer, weiße Strände, eine einzigartige Vegetation und außergewöhnliche Kultur – es ist keineswegs verwunderlich, dass Sardinien ein sehr beliebtes Reiseziel ist. Die südlich von Korsika gelegene italienische Insel ist eine kleine Welt für sich und hat für jede Art von Urlaub etwas ganz Besonderes zu bieten.

× Erweitern Sardinien 1

Traditionen und Antike treffen auf Jet-Set-Hotspots

Fast 1800 Kilometer Küste mit traumhaften Buchten laden zum Baden, Surfen und Tauchen ein. Im Landesinneren, ein wenig versteckt in den Bergen, reihen sich uralte Dörfer aneinander. Viele ihrer Bewohner leben noch ganz traditionell als Hirten und verdienen ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung von Käse. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die kleine Mittelmeerinsel immer wieder von anderen Völkern erobert, sodass die sardische Kultur eine einzigartige Melange unterschiedlicher Kulturen ist – unter anderem aus der italienischen, spanischen und verschiedenen afrikanischen. Traditionen spielen auf Sardinien auch heute noch eine sehr große Rolle und werden von den Einheimischen mit zahlreichen Festen gefeiert.Die Küstenregionen und die Städte Olbia, Alghero und Porto Cervo sind im Gegensatz dazu wahre Tourismushochburgen, in denen sich ein internationales Jet-Set-Publikum amüsiert. So ist es keine Seltenheit, dass man im Strandcafé seinen Kaffee neben einem Star wie George Clooney trinkt.

Inselerkundung von Norden nach Süden

Wer seinen Urlaub auf Sardinien verbringt, sollte nicht nur an einem Ort bleiben, sondern ein Auto mieten und die Insel erkunden. Es lohnt sich, im Norden die Inselgruppe La Maddalena zu besichtigen. Dort liegen viele paradiesische Buchten und es gibt sogar einen rosafarbenen Strand. Im Süden, nahe der Hauptstadt Cagliari, kann man Flamingos in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Noch weiter südlich befindet sich die antike Stadt Nora, in der Ruinen von der Jahrtausende alten Geschichte der Insel erzählen. Von der Akropolis aus genießt man übrigens einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer.

× 1 von 3 Erweitern Sardinien 3 × 2 von 3 Erweitern Sardinien 4 × 3 von 3 Erweitern Cagliari Prev Next

Alghero: Perfekt für Kultur- und Strandurlaub

Ein weiteres Highlight auf Sardinien ist die Hafenstadt Alghero im Nordosten der Insel. Die geschichtsträchtige Stadt liegt an der sogenannten Korallenküste – zwischen traumhaften Stränden und der berühmten Felsformation Capo Caccia. Dort befindet sich auch eine große Tropfsteinhöhle, die Grotta di Nettuno, die per Boot oder über eine Landzunge mit dem Auto erreichbar ist.In den verwinkelten, engen Altstadtgassen von Alghero macht sich der Einfluss der Spanier bemerkbar. Am Hafen und entlang der antiken Stadtmauer befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés, von denen aus man einen wunderbaren Blick auf die Bucht hat. Jeden Mittwoch findet dort ein Wochenmarkt statt, wo man landestypische Kleidung, Lebensmittel sowie Schmuck erstehen kann. Natürlich gibt es noch viele weitere sehenswürdige Orte, Strände und Naturhighlights zu entdecken. Eine Top-10-Liste mit den besten Hotspots Sardiniens gibt es auf der Seite www.charmingsardinia.com.

Trotz vieler Fortschritte – Sardinien ist noch immer konservativ

Auch wenn die Insel als eher konservativ katholisch gilt, hat sich die Schwulen- und Lesbenszene in den letzten Jahren dort stark entwickelt. In der Hauptstadt Cagliari hat sich eine offene Szene mit Discos, Cafés und Strandbars etabliert. Dort trifft man auf großstädtische Offenheit. Auch eine Pride Parade gibt es in Sassari seit 2012. Anfang Juli finden auf der ganzen Insel Veranstaltungen statt, mit Infotreffen, Demos und vielen Festen, die auf immer noch bestehende Probleme hinweisen. In den Sommermonaten finden auch in Alghero, Olbia und San Teodoro Events statt. Auf dem Facebook-Profil des GLBT-Vereins ARC Cagliari kann man sich über anstehende Veranstaltungen informieren. In den ländlich geprägten Regionen ist jedoch ein wenig Zurückhaltung ratsam, da die Bewohner in vielen Teilen der Insel nach wie vor sehr konservativ sind.