Oh, Jesus!

Ob Pride, Folsom oder Halloween – an großen Events für die LGBT Community mangelt es San Francisco mit Sicherheit nicht. Die Stadt gilt als Homohochburg der amerikanischen Westküste und ist bekannt für ihre liberale Einstellung. Das gilt auch zum Thema Religion. Wo sonst könnte ein Event wie der „Hunky Jesus Contest“ besser stattfinden, als in der Stadt des „Summer of Love“.

Der seit knapp 40 Jahren jeweils am Ostersonntag stattfindende Wettbewerb ist Teil von „Easter in the Park“ – ein Festival, das vom Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz im Golden Gate Park organisiert wird. Das Motto 2017 lautet „Sanctuary: Universal Joy“ und orientiert sich am 50. Jubiläum des „Summer of Love“, das San Francisco mit zahlreichen Veranstaltungen das ganze Jahr über feiert.

Alle Infos zum Summer of Love-Jubiläum gibt es unter www.sftravel.com/summer-love-2017

