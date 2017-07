Salzburg – Stadt für jedermann

× Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Pärchen an der Salzach. Im Hintergrund die Altstadt von Salzburg.

Die malerische Altstadt, die barocke Architektur und Mozart-Geschichte machen Salzburg zu einer einmaligen Kulisse für alle Menschen – unabhängig von deren sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Salzburg ist weltoffen und trägt nicht zuletzt deshalb den Namen „Bühne der Welt“.

Vom 21. Juli bis 30. August ist es wieder so weit. Dann heißt es zum 97. Mal „Vorhang auf“ für die berühmten Salzburger Festspiele. Unter der neuen Leitung von Markus Hinterhäuser dürfen sich die Besucher auf einen Festspielsommer der Superlative freuen. Mozart, Netrebko, Muti, Verdi, die Wiener Philharmoniker oder Tobias Moretti als neuer Jedermann sorgen für ein abwechslungsreiches Programm mit 195 Aufführungen an 41 Tagen. Doch nicht nur zur Festspielzeit – neben den Festspielen im Sommer zählen auch die Mozartwoche Ende Januar, die Osterfestspiele sowie die Salzburger Festspiele Pfingsten zu den Besuchermagneten – ist die Stadt bei schwulen und lesbischen Touristen beliebt.

OFFEN FÜR NEUES

In Salzburg findet man seit jeher eine weltoffene Atmosphäre und ein überraschend modernes und urbanes Leben. Wo viele Besucher sind, sind logischerweise auch viele schwule Männer und lesbische Frauen. Entsprechend vielfältig ist das Angebot: Von der Ausgeh- und Partyszene über die Aktivitäten der HOSI (Homosexuellen Initiative) bis zu geführten Rundgängen für Schwule und Lesben oder die Möglichkeit, sich in Salzburg zu verpartnern. Nicht umsonst geben sich Verliebte aus aller Welt jährlich das Jawort in der zauberhaften Mozartstadt. Als gegenüber allen Lebensentwürfen aufgeschlossene Stadt hat Salzburg den prunkvollen Marmorsaal im Schloss Mirabell, Mitteleuropas schönsten Trauungssaal, für Zeremonien für die eingetragene Partnerschaft geöffnet. Der Saal, die weltberühmte barocke Marmortreppe, der Mirabellgarten mit Rosengarten und Pegasusbrunnen sind Kulissen zum Träumen.

× 1 von 5 Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Mozart Geburtshaus × 2 von 5 Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Kapitelplatz mit Blick auf die Festung × 3 von 5 Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Museum der Moderne × 4 von 5 Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Schloss Mirabell × 5 von 5 Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Jedermann-Aufführung bei den Salzburger Festspielen Prev Next

WELTKULTURERBE

2017 feiert Salzburg das zwanzigjährige Jubiläum der Aufnahme in das UNESCO- Weltkulturerbe. Die Altstadt ist ein einzigartiges Beispiel einer kirchlichen Residenzstadt im Herzen Europas. Die umliegende Natur, die das Gesamtbild Salzburgs bestimmt, ihre historische Vereinigung einer mittelalterlichen Bürger- und einer bischöflichen Residenzstadt sowie die hohe Anzahl an beeindruckenden kirchlichen und weltlichen Gebäuden aus verschiedenen Stilepochen und Jahrhunderten zeichnen Salzburg aus. Neben der architektonischen Schönheit ist es die Bedeutung Salzburgs als Musik- und Kulturmetropole, die damals für die UNESCO ausschlaggebend war. Wolfgang Amadeus Mozart und die von ihm begründete Musiktradition und der Theatermacher Max Reinhardt, der die weltberühmten Salzburger Festspiele gründete, sind zwei der wichtigsten Belege für diese Bedeutsamkeit.

× Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Im Salzburger Mirabellgarten

SALZBURG MODERN

Neben dem traditionsreichen Erbe aus der Barockzeit gelingt es Salzburg, immer wieder auch Akzente für die Zukunft zu setzen. Das 2004 auf dem Mönchsberg eröffnete Museum der Moderne liegt hoch über den Dächern der Altstadt und hat in den vergangenen Jahren künstlerische Maßstäbe gesetzt. Auf insgesamt vier Ebenen werden internationale Kunstschätze aus dem 20. und 21. Jahrhundert präsentiert. Äußerst innovativ zeigt sich auch Salzburgs Gastroszene wie etwa mit dem am Flughafen gelegenen Ikarus im Hangar-7. In dem weit über die Grenzen Salzburgs hinaus bekannten 2-Sterne-Restaurant kocht jeden Monat ein anderer Spitzenkoch, egal von welchem Kontinent, egal ob traditionelle Küche, Fusion- oder Molekularküche. Ein weltweit einzigartiges Konzept.

× Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Schwules Paar mit Hund an der Uferpromenade der Salzach.

SALZBURG QUEER

Wer auf den Straßen und Plätzen, in den Parks sowie in den Cafés und Bars genauer hinschaut, entdeckt durchaus schwules Leben in der 150.000 Einwohner zählenden Stadt Salzburg. Ob im Café Mozartwinkel mit seinen nach eigenem Bekunden „besten Nussschnecken der Welt“, im stylish-mondänen Carpe Diem oder auf der Traumblick garantierenden Dachterrasse des Hotels Stein auf der gegenüberliegenden Salzach-Seite, das nach einer Renovierung Ende 2018 wiedereröffnet: Die Community ist überall zu finden. Wer lieber in einschlägigen Lokalen verkehrt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Da wären zum Beispiel das 3Stein in der Glockengasse, das angesagte Mexxx oder die Nachtbar Dark Eagle. Salzburg-Besucher, die nicht auf eine große Abendveranstaltung für Schwule und Lesben verzichten wollen, sollten Ausschau nach den Terminen des HOSI- Fests halten. Vier Mal im Jahr findet der Event im Kulturzentrum ARGEKultur bis in den frühen Morgen statt. Am 19. August steigt zudem die beliebte HOSI-Sommerparty auf dem Pride Boat. Für einen Bustransfer von Salzburg zum Mondsee, wo das queere Partyschiff ankert, ist gesorgt.

www.salzburg.info/gay

www.austria.info/kurzreisen