Rhodos

Drei uralte Windmühlen begrüßen die Besucher bei der Einfahrt in den Hafen Mandraki von Rhodos. Mitunter legen bis zu fünf Kreuzfahrtriesen gleichzeitig in dem sonst beschaulichen Hafen an. Die Mühlen auf der berühmten Hafenmole sind Überbleibsel aus dem 15. Jahrhundert, einer Zeit, in der Rhodos einmal mehr einen Herrscherwechsel erleben sollte. Lange Zeit von den Maltesern regiert, beanspruchten die Osmanen gegen 1480 die Insel für sich. 1523 folgte nach jahrelangen Angriffen zu beiden Seiten der Sieg für die Türken. Nachdem die Malteser Kirchen und Burgen im Stil des Abendlandes errichtet hatten, schufen die neuen Bewohner der Insel Moscheen und typisch türkische Badehäuser. Anfang des 20. Jahrhunderts annektierte Italien die Insel und zerstörte vieles der muslimisch geprägten Architektur, um sie mit Palästen und Gärten nach dem Vorbild italienischer Städte zu ersetzen. Heute bietet Rhodos Besuchern eine architekturhistorische Bandbreite, wie sie auf so kleinem Raum im Mittelmeer nicht überall zu sehen ist. Den Koloss von Rhodos bekommt man übrigens nicht zu sehen. Die Überreste der Statue, die nach einem Beben ins Meer stürzte, wurden nie gefunden und sollen um 650 von den Arabern eingesammelt worden sein.

