Rainbow Cruise - die treiben es bunt!

Vom 29. April bis 7. Mai 2017 veranstaltet TUI Cruises die erste deutschsprachige Kreuzfahrt für die LGBT*-Community und ihre Freunde.

Conchita heuert auf der Rainbow Cruise an und wird als Top-Act mit der durchs Mittelmeer kreuzen. Ab Palma de Mallorca (Mallorca) geht es mit verschiedenen Stopps durch das westliche Mittelmeer nach Valletta (Malta). An Bord wird die schillernde Kunstfigur eine glamouröse Show bieten. „Für mich verbindet die Rainbow Cruise Toleranz und Freiheit. Ich freue mich riesig, mit dabei zu sein“, so Conchita.

Auch das weitere Programm der Rainbow Cruise ist hochkarätig: An Bord der Rainbow Cruise erwartet die Gäste echtes Party-Feeling auf hoher See mit Gastgeberin und Dragqueen Gloria Viagra, Szene-DJs sowie weiteren Auftritten von Künstlern aus den Bereichen Musik, Comedy, Kabarett und Travestie. Mit dabei sind unter anderem DJ-Star WestBam, die DJs Hildegard und Rony Golding, Chansonnier Tim Fischer, die Comedians Kay Ray und Elke Winter und Entertainer Sven Ratzke. In Barcelona wird der Übernacht-Aufenthalt in Kooperation mit der „SEXY Party Cologne“ zu einer ganz besonderen Nacht und „Revolver Party Berlin“ übernimmt im Golf von Neapel wenige Tage später das Kommando über das Pooldeck.

www.rainbow-cruise.de