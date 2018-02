Sicher und komfortabel – Outdoorreisen mit Pink Alpine

× Erweitern Foto: Pink Alpine Pink Alpine

Sei es Langlauf, Mountainbike, Skifahren oder Wandern in den Alpen, seien es Trekkings oder Mountainbike-Touren in Argentinien, Nepal oder Island – Pink Alpine bietet alles, was das schwule Outdoor-Herz begehrt.

Authentische Erlebnisse und Entschleunigung draußen in der Natur– diese zwei Reisetrends sind auch für Reisegestaltung von Pink Alpine entscheidend. Die geführten Kleingruppenreisen werden mit viel Herzblut entwickelt und durchgeführt. Pink Alpine ist von Schwulen geführt und damit ist gewährleistet, dass die Bedürfnisse der Gays uneingeschränkt berücksichtigt werden.

Hoher Erlebniswert garantiert

Seit sechs Jahren ist Pink Alpine auf dem Markt tätig und Mitglied der IGLTA, der „International Gay & Lesbian Travel Association“. „Die Reisepackages für die Gay Community sind hochwertig ausgearbeitet, rekognosziert und die Sicherheit unserer Gäste sowie der Komfort unserer Gäste steht an erster Stelle“, sagt René Böhlen, Managing Director und Gründer von Pink Alpine. Sämtliche Gruppen werden von professionellen Guides begleitet und geführt. „Unser Team besteht aus über zehn Guides, die allesamt sehr erfahren und bestens ausgebildet sind“, sagt René. „Die Teilnehmer können sich also gänzlich auf die eindrücklichen Landschaften konzentrieren.“ Besonderer Wert wird bei Pink Alpine auch auf die Gruppengröße gelegt. „Wir reisen stets in kleinen Gruppen“, erklärt René. Das erhöhe zum einen die Sicherheit der Reiseteilnehmenden, zum anderen den Erlebniswert auf der Tour. Unser Claim lautet daher „Outdoorsport mit Stil“.

Der sanfte Schneesport immer beliebter

Was sich in den Vorjahren abzeichnete beeinflusst das Angebot im Winter noch stärker: Langlauf und Winterwandern liegen im Trend. Darum wurden diesen Winter Kurse für Einsteiger im Langlauf, Winterwandern und Schneeschuhwandern angeboten. Die ersten Schritte in der Spur durch den Tiefschnee oder die ersten Züge in der Loipe werden dank professioneller Guides und der Ausrüstung, die bequem gemietet werden kann, von Beginn weg sorgenlos und bereichernd. Der Einstieg in neue Winteraktivitäten wird so noch einfacher. Aber auch für routiniertere Wintersportler bietet Pink Alpine in Lappland und im Engadin die ideale Plattform um mit Gleichgesinnten Natur und Schnee zu geniessen. Die Kunden von Pink Alpine suchen die Ruhe und Entschleunigung im Schnee, was beim Langlaufen oder Wandern garantiert ist. Sehr beliebt bleibt Lappland als Winterdestination, wohin die Nachfrage jährlich grösser wird und das Angebot im nächsten Winter ausgebaut werden soll.

Trekkings weltweit

In Ergänzung zu den Aktivitäten in den Alpen baut Pink Alpine die Vielfalt an Outdoorreisen weltweit aus. Südafrika, Argentinien, Island und Ladakh bleiben als beliebte Destinationen im Programm. Und neu werden dreimal im Jahr auch Trekkings in Marokko angeboten. Die Vorbereitungen dazu waren aufwändig. Denn wie auf sämtlichen Reisen sollen die Kunden von Pink Alpine sicher und sorgenlos reisen. Dank sehr guter Kontakte mit lokalen Spezialisten und Bergführern wurden die Wüstentrekkings überhaupt erst realisiert. Mit Start in Marrakech führen die Routen durch unberührte Dünenlandschaften oder durch die Höhen des Atlasgebirges. Abgeschlossen werden die 10-tägigen Trekkings an der traumhaften Atlantikküste.

Mountainbiking und Cycling von Sardinien bis Nepal

Wer gerne mal an den Fuss der höchsten Berge auf zwei Rädern fahren möchte, dem sei die Mountainbike-Tour von Pink Alpine empfohlen. Zudem gibt es verschiedene Reisen, wo beispielsweise die Insel Sardinien, Apulien in Süditalien oder Venetien die Heimat des Prosecco entdeckt werden können.

Steigende Nachfrage

Mit seinem Angebot entspricht Pink Alpine einem zunehmenden Bedürfnis nach Gay Outdoorsport. „Der Trend zeichnet sich seit mehreren Jahren ab“, sagt René Böhlen. Einerseits gehe es den Gästen um die sportliche Aktivität sowie die Entschleunigung in der Ruhe der Natur. „Andererseits knüpft man auf diesen Reisen Bekanntschaften mit Gleichgesinnten, in deren Gesellschaft man sich wohl fühlen und sich selbst sein kann.“

Über Pink Alpine

Pink Alpine ist der Touroperator im deutschsprachigen Raum mit dem breitesten Angebot an Outdoorreisen für Schwule, Bi und Heterosexuelle. Das Unternehmen wurde 2011 in Bern gegründet und ist ausschliesslich im Besitz von Schwulen. Ob Langlauf, Mountainbike, Wandern, Laufen und Skifahren: Outdoorsport in kleinen Gruppen macht mehr Spass. René Böhlen ist für das Management verantwortlich. Mit einem Team von über 10 Guides, die sehr erfahren und professionell ausgebildet sind, begleitet er die Kunden zu den schönsten Reisezielen weltweit.