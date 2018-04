Alles im Takt: Ohne Auto durch die Schweiz

× Erweitern Foto: Switzerland Tourism/Christof Sonderegger Schweiz Bahn

Wenn man die Schweiz mit Zug, Bus, Schiff und sogar Bergbahn bereist, dann bemerkt man es vielleicht erst auf den zweiten Blick, dass hier alle Fahrpläne perfekt ineinandergreifen, sodass man niemals lange irgendwo wartet und einen immer ein unglaublich befriedigendes Gefühl der stillen Effizienz umgibt. Das ist natürlich kein Zufall, denn alle Fahrpläne sind aufwendigst miteinander verwoben und verzahnt.

Der Weg ist das Ziel – Reisen im Glacier-Express

Der Glacier-Express, der „langsamste Schnellzug der Welt‟, ist ein spezielles Angebot für Touristen. In allen Klassen fährt man hier in superbequemen Panoramawagen mit atemberaubender Aussicht und exzellentem Service über 291 Brücken, durch 91 Tunnel und über den 2.033 Meter hohen Oberalppass nahe der Quelle des Rheins. Die ganze Strecke von St. Moritz bzw. Davos nach Zermatt dauert ungefähr acht Stunden, und wie in einem Sightseeing-Bus wird man per Kopfhörer in sechs Sprachen über Sehenswürdigkeiten an der Strecke informiert. Auf Wunsch serviert das Personal auch einen leckeren Kirsch am Platz und schenkt ihn gekonnt aus großen Höhen in kleine Gläser ein, während draußen tiefe Schluchten und blühende (bzw. schneebedeckte) Landschaften an einem vorbeiziehen.

Blick aufs Matterhorn – abgasfrei!

In Zermatt angekommen, geht das autofreie Erlebnis weiter, denn hier sind Verbrennungsmotoren seit jeher nicht zugelassen. Fortbewegt wird sich in diesem mondänen Wintersportort zu Fuß oder mit einem der ganz typischen Elektrofahrzeuge, die unter anderem als Taxis und Hotelshuttles dienen. Aus dem Ortsbild nicht wegzudenken sind auch die klassischen Pferdekutschen der 5-Sterne-Hotels, die die Gäste vom Bahnhof in ihre Luxusherbergen befördern. Auf die umliegenden Berge geht es dann natürlich auch mit Zahnradbahnen und Gondeln.

Raus aufs Wasser

Doch nicht nur Berge hat die Schweiz zu bieten, vor allem im Sommer sind auch die Seen ein sensationelles Reiseziel. Per Schiff über den Vierwaldstättersee von Flüelen nach Luzern – natürlich wieder ohne viel Wartezeit nach der Zugankunft –, das ist schon ein Erlebnis für sich. Das türkisblaue, glasklare Wasser, die bildschönen Orte an den Ufern des Sees und nicht zuletzt die fünf historischen Raddampfer machen die Fahrten auf dem See zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Unser Tipp

Exklusiv für Touristen aus dem Ausland hat die Schweizerische Bundesbahn (SBB) ein besonderes Angebot: den Swiss Travel Pass. Hiermit reist man wahlweise drei, vier, acht oder 15 Tage (bei der Version Flex müssen diese Tage auch nicht aufeinander folgen) kreuz und quer durch die Schweiz und zwar mit Bahn (inkl. Panoramabahnen), Bus und Schiff. So kostet man das dichteste öffentliche Verkehrsnetz Europas in vollen Zügen aus und findet überall schnell Anschluss. Zahlreiche Zusatzleistungen wie die freie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in neunzig Städten, Gratiseintritt in über 500 Museen und vieles andere mehr machen den Swiss Travel Pass noch attraktiver und sorgen dafür, dass ein Urlaub in der Schweiz gar nicht so sehr ins Geld gehen muss, wie man vielleicht meint.

