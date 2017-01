Stopover: Nizza

× Erweitern Foto:: dax Nizza

Die Mischung aus französischer Lebensart und italienischer Leichtigkeit machen die Côte d'Azur zu einem Reiseziel, an dem man Kultur, Strände und eine exzellente Küche genießen kann. Dass man auch als schwuler Urlauber an der Küste zwischen Cannes, Saint-Tropez, Antibes und Monaco Spaß haben kann, liegt nicht zuletzt an Nizza. Die bereits um 350 vor Christus gegründete Stadt liegt nur ca. 30 Kilometer von der italienischen Grenze entfernt und blickt eine lange Geschichte zurück, die sich in der abwechslungsreichen Architektur widerspiegelt. Vor allem Barock und Belle Èpoche haben in Nizza ihre Spuren hinterlassen. Mit einer Einwohnerzahl von knapp 350.000 ist die Stadt die größte der Region und auch das Zentrum schwul-lesbischen Lebens an der Côte d'Azur. Neben dem Centre LGBT Côte d'Azur finden sich in der Stadt jede Menge Szenebars, -cafés und -klubs. Im Sommer locken die Strände in Nizza und Umgebung schwule Urlauber aus Italien, Frankreich und der ganzen Welt. Wer nicht unbedingt am Strand liegen will, findet auch in der Nebensaison angenehme Tagestemperaturen bis zu 18 Grad und am Abend volle Bars und Klubs.

ANSCHAUEN

Wer möglichst viel an der französischen Riviera sehen und erleben will, ist mit dem French Riviera Pass bestens bedient. Der Pass beinhaltet zahlreiche kostenfreie und ermäßigte Eintritte für Museen und andere Attraktionen wie das Grimaldi Forum in Monaco, den Jardin Exotique d’Eze, das Musée Picasso, das Museum für moderne Kunst (M.A.M.A.C) oder der Marineland Zoo. www.frenchrivierapass.com

Ein Besuch des in der Altstadt gelegenen Blumenmarktes gehört zum Standardprogramm eines jeden Nizzabesuchs. Neben Blumen werden hier regionale Obst- und Gemüsesorten, Austern, Honig und Gewürze angeboten.

Eine der schönsten Aussichten auf die Stadt hat man von den über der Altstadt thronenden Ruinen der Zitadelle aus dem 14. Jahrhundert. Den Berg erreicht man am besten über den Blumenmarkt über einen steilen Weg oder einen in den Fels geschlagenen Aufzug.

Nizzas Altstadt, die Vieux Nice, versprüht mit ihren engen Gassen und bunten Fassaden ein beinahe italienisches Flair. Kleine Boutiquen und Delikatessläden wechseln sich mit Restaurants und Cafés ab. Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten zählen die im 17. Jahrhundert erbaute Kathedrale St. Réparate sowie das Palais Lascaris.

Ob im Sommer oder Winter – die Promenade des Anglais entlang des Mittelmeers ist Nizzas prominenteste Flaniermeile. Am Kiesstrand finden sich Strandklubs und -lokale während sich auf der anderen Straßenseite Nobelhotels wie das Negresco oder das berühmte Casino Barrière Le Rühl.

Wer einen längeren Aufenthalt an der Côte d'Azur plant, kann sich mit Tagesausflügen ins benachbarte Fürstentum Monaco, nach Cannes, Antibes oder Saint-Tropez die Zeit vertreiben.

BADEN

Wer in Nizza an den Strand geht sollte wissen, dass es sich entlang der Promenade des Anglais um einen Kiesstrand mit recht groben Steinen handelt. Bei Schwulen besonders beliebt ist der Castel Plage am östlichen Ende der Promenade. Der Privatstrand bietet Liegestühle, Sonnenschirme sowie Bar- und Restaurantbetrieb. www.castelplage.com

Zwischen Nizza und Monaco liegt der wohl bekannteste Gay Beach der Côte d'Azur. Den Strand St. Laurent d’Eze, etwa 20 Kilometer östlich von Nizza, erreicht man zum Beispiel mit der Buslinie 100 (Haltestelle „Parking St Laurent d’Eze) über den ausgeschilderten Weg „Castelleret Inferieur). Am Strand selbst gibt es keinen Service.

ESSEN & TRINKEN

Hier frühstückt man wie Gott in Frankreich. Das Deli Bo ist am Wochenende beliebter Treffpunkt zum Brunch und wartet auch an allen anderen Tagen mit leckeren Köstlichkeiten auf. Unser Tipp: Eggs Benedict mit Trüffeln und leckere Minikuchen zum Nachtisch. www.facebook.com

Typisch regionale Gerichte serviert man im Restaurant Chez Acciardo in Nizzas Altstadt. Auf der Karte stehen traditionelle Fisch- und Fleischgerichte und selbstverständlich auch der Salade niçoise. www.facebook.com

Im kleinen Restaurant Les Garçons interpretiert man lokale Küche auf moderne Art. Serviert werden unter anderen Entenleber, Fischeintopf und Rindfleisch. Ein Drei-Gänge-Menü kostet ab 25 Euro. www.restaurant-lesgarcons.fr

Das winzige Restaurant A Buteghinn’a ist ebenfalls bekannt für exzellente regionale Küche und ein schöner Zwischenstopp bei einem Rundgang durch die Altstadt. www.abuteghinna.fr

Ende 2016 eröffnete der Joya Lifestore, der in seinen Räumen neben einen Designladen und mietbaren Büroräumen auch ein Restaurant mit Weinbar beherbergt. Ein dreigängiges Lunch Menü mit Wein kostet 18 Euro. www.joyalifestore.com

Das am Place Garibaldi gelegene Sentimi serviert italienische Küche in Perfektion. Auf der Karte stehen neben Pizza und Pasta auch hervorragende Fisch- und Fleischgerichte. www.facebook.com

AUSGEHEN

Als Zentrum der regionalen LGBT Szene bietet Nizza eine große Auswahl an Bars und kleineren Klubs, die auch in der Nebensaison von Einheimischen gut besucht werden.

In der plüschigen Cabaret Bar La Cave Wilson treten regelmäßig Dragqueens auf. Die Termine gibt es auf der Website. www.lacavewilson.fr

Über einen Außenbereich verfügt das in Strandnähe liegende RED Kafé, das auch kleine Snacks anbietet. www.facebook.com

Ein beliebter Treffpunkt am Abend ist die in der Altstadt gelegene Le Bar Bitch. Die trendige Bar ist ein guter Ort, um sich vor dem Besuch eines Klubs schon mal aufzuwärmen. www.facebook.com

Als schwules Zentrum der Côte d'Azur gibt es in Nizza eine für die Größe der Stadt überraschend große Anzahl an Cruisingbars. Zu den beliebtesten gehören Malabar Station und Le Code. www.malabar-station.com, www.lecodesexclub.com

In der homofreundlichen Disco Le Six treffen sich am Wochenende Heteros wie Homos auf der Tanzfläche, neben der gläserne Duschkabinen für durchtrainierte Goto-Tänzer zu finden sind. www.le6.fr

Le Glam ist Nizzas wohl bekanntester schwuler Nachtklub indem man am Wochenende bis in den frühen Morgen tanzt. www.leglam.org

EINKAUFEN

Vor allem in Nizzas Altstadt gibt es jede Menge kleiner Familienbetriebe, die vor allem lokale Produkte und Spezialitäten anbieten.

Kandierte Früchte, Marmeladen und Süßigkeiten findet man in der traditionsreichen Maison Auer die bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts besteht. www.fruits-confits.com

Die von einem schwulen Pärchen geführte Filiale von Le Comptoir de Mathilde in der rue du Collet führt neben Leckereien aus Schokolade auch diverse Konfitüren, Brotaufstrichen und Liquören. www.lecomptoirdemathilde.com

SCHLAFEN

Wer Individualität liebt, ist im Hotel Windsor bestens aufgehoben. Das Hotel liegt unweit der Strandpromenade, verfügt über einen fantastischen tropischen Garten mit Pool und ließ viele seiner Zimmer von internationalen Künstlern individuell gestalten. Im Dezember ist das Hotel zudem Heimat des OVNi Festivals für Videokunst. www.hotelwindsornice.com

Wer Luxus liebt, findet diese im berühmten Hotel Negresco. Die Ikone eines Grand Hotels, im Stil der Belle Époque erbaut und 1912 eröffnet, steht direkt an der Promenade de Anglais. Das im Hotel befindliche Restaurant Le Chantecler ist mit 2 Michelinsternen ausgezeichnet. In der Nebensaison gibt es das Doppelzimmer bereits für um die 160 Euro. www.hotel-negresco-nice.com

EVENTS

Der Carnival de Nice ist berühmt für seine Paraden sowie den Blumenkorso mit Blumenschlacht und findet jeweils im Februar statt. Aus Sicherheitsgründen werden die Paraden 2017 von der Promenade des Anglais rund um die Paillon-Promenade verlegt. www.nicecarnaval.com

Die schwule Variante des Karnevals, Lou Queernaval, findet nach der Premiere 2016 erst wieder im Februar 2018 statt. www.lou-queernaval.com

Mit gleich zwei LGBT Filmfestivals unterstreicht Nizza seinen Anspruch als Kulturmetropole. Neben dem In & Out Festival im April findet das Zefestival alljährlich im September/Oktober statt. www.inoutfestival.fr, www.polychromes.fr

Auf Grund neuer Sicherheitsbestimmungen und den damit verbundenen Kosten für Veranstalter ist eine Durchführung Pink Parade in 2017 noch nicht gesichert. Aktuelles Infos findet man auf der LGBT Website des Tourismusamtes. www.nicetourisme.com

Das im Dezember stattfindende OVNi Festival widmet sich ausschließlich zeitgenössischer Videokunst – darunter befinden sich auch viele Werke mit queerem Aspekt. Die Besonderheit: statt in nüchternen Museumsräumen werden die Videos in Hotelzimmern gezeigt. Als Zentrale des jungen Festivals dient das Künstlerhotel Windsor. www.ovni-festival.fr

HINKOMMEN

Nonstop-Verbindungen von Deutschland nach Nizza bieten unter anderen EasyJet (ab Berlin und Hamburg), Eurowings (ab Stuttgart, Düsseldorf, Köln-Bonn) oder Lufthansa (ab Frankfurt und München).

INFO

www.nicetourisme.com