Video: New York startet Kampagne zum WorldPride 2019

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC WorldPride

2019 jährt sich der Aufstand im inzwischen zum National Monument erklärten Stonewall Inn zum 50. Mal. Für New York City ist dies der Anlass, in kommenden Monaten intensiv um die internationale LGBTIQ*-Community zu werben. Soeben erschien ein Video, das für den ebenfalls 2019 in New York stattfindenden WorldPride wirbt. Darin laden Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe und sexueller Orientierung unter dem Motto „Unite in 2019“ die Welt dazu ein, gemeinsam den WorldPride in New York City zu feiern. Mit einem Kick-off beim WorldPride Madrid, der kommende Woche stattfindet, beginnt bereits jetzt der Countdown für den nächsten WorldPride.

www.nycgo.com/worldpride