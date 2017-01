Mumbai Pride: Die schönsten Fotos

Zum zehnten Mal fand in der Millionenmetropole Mumbai der Gay Pride statt. Laut Angaben der Veranstalter war die Parade am am 28. Januar die bisher größte in der Geschichte Mumbais.

Indiens LGBT Community leider unter rechtlicher und sozialer Diskrimierung. Zwar werden die transsexuellen Hijras vom Staat als drittes Geschlecht anerkannt, sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern sind in Indien aber noch immer illegal. Homoehen bzw. zivile Partnerschaften von Homosexuellen sind nicht möglich.

