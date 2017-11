× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Moxy Frankfurt East

Sie ist eine der jüngsten Marken der inzwischen zum größten Hotelkonzern gewachsenen Marriott-Gruppe. Der pink geschwungene Moxy-Schriftzug ziert von weithin sichtbar die Fassade des neuen Hauses im Frankfurter Osten. Hier, ganz in der Nähe der neuen Zentrale der Europäischen Zentralbank, lockt das kreative Lindley-Viertel am Osthafen immer mehr coole Klubs, Restaurants, Agenturen und Künstlerateliers an.

Boutique-Hotel fürs kleine Budget

Das Konzept ist schnell erklärt: Most steht für eine coole, kreative Marke, die sich an ein entsprechend junges Publikum, aber auch Geschäftsleute richtet, die es gerne etwas lockerer lieben. Die Zimmer mit dem bewährten Marriott-Bett sind auf das wesentliche reduziert, modern im Design und mit witzigen Details wie einem sexy „Bitte nicht stören“-Schild ausgestattet. Auch in dem auf jeden Stockwerk zu findenden Bügelzimmer findet sich ein halbnackter Kerl - leider nur auf Tapete. Lobby, Lounge und Bar des Hotels laden dazu ein, mit anderen Gästen in Kontakt zu kommen. Das beginnt mit einem kostenlosen Willkommensgetränk beim Einchecken und endet eventuell mit neuen Bekannten an einem Tischkicker oder bei einer Runde Minigolf.

× 1 von 4 Erweitern Foto: Moxy Frankfurt East Moxy Frankfurt East × 2 von 4 Erweitern Foto: Moxy Hotels / Marriott Moxy Frankfurt East × 3 von 4 Erweitern Foto: Moxy Hotels / Marriott Moxy Frankfurt East × 4 von 4 Erweitern Foto: Moxy Hotel Frankfurt East Moxy Frankfurt East Prev Next

#atthemoxy

Kostenloses W-Lan und etliche Plug-in-Stationen in der Lobby bieten Gästen wie Besuchern die Möglichkeit, in cooler Atmosphäre zu arbeiten. Statt eines Restaurants gibt es Grab & Go Stationen, an denen man sich rund um die Uhr mit Essen und Getränken versorgen kann. Food Trucks vor der Tür ergänzen dabei das kulinarische Angebot. Selfie-Fans können sich mit dem Hashtag #atthemoxy weltweit vernetzen - die Postings werden auf eine Media Wall projiziert, die sich in allen Moxy Hotels rund um den Globus befindet. Aktuell gibt es Häuser u.a. in Berlin, München, Mailand, Oslo, London, Tokio, New York, New Orleans und Seattle - für 2018 sind zahlreiche weitere Neueröffnungen, etwa in San Francisco, Chicago, Hamburg und Kopenhagen geplant.

× 1 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Moxy Frankfurt East × 2 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Moxy Frankfurt East × 3 von 5 Erweitern Foto: Moxy Hotel Frankfurt East Moxy Frankfurt East × 4 von 5 Erweitern Foto: Moxy Hotel Frankfurt East Moxy Frankfurt East × 5 von 5 Erweitern Foto: Moxy Hotel Frankfurt East Moxy Frankfurt East Prev Next

Bei der Eröffnungsparty des Moxy Frankfurt East im Oktober konnten konnten sich die zahlreichen Gäste schon einmal vom kreativen Konzept selbst überzeugen. Mit einer Candy Bar, kostenlosen Tattoo-Stationen und verschiedenen Kunstinstallationen in einigen Zimmern wurde bis in die späte Nacht gefeiert.

Moxy Hotel Frankfurt East, Hanauer Landstraße 162, 60314 Frankfurt am Main

www.moxy-hotels.marriott.com