Mode, die fliegt

× Erweitern Foto: Joon / Air France Joon

Mit Joon startete im Dezember das jüngste Mitglied der Air France Group seinen Flugbetrieb. Die neue Marke ist das Konzept einer Fluggesellschaft zwischen klassischer Airline und Lowcost-Carrier und wurde gegründet, um den Bedürfnissen einer neuen Generation an Reisenden gerecht zu werden. Das bedeutet, ihnen Flexibilität und personalisierte, maßgeschneiderte Erfahrungen zu bieten. Joon richtet sich an alle, die sich nach einem neuen Reiseerlebnis sehnen.

Berlin, Barcelona, Paris

Geflogen wird mit Maschinen von Typ Airbus A320/A321 sowie A340/350 ab Paris-Charles de Gaulle (CDG), unter anderem nach Berlin, Barcelona und Lissabon. Zum Serviceangebot gehören neben kostenlosen Getränken wie Segafredo Bio-Kaffee, Tee, Wasser oder Orangensaft auch ein großes Angebot an Snacks und weiteren Getränken im Bordverkauf. Über die eigenen Smartphones, Tablets oder Laptops können sich die Passagiere über WLAN kostenfrei mit der Mediathek YouJoon verbinden und dort Musik, Videos oder TV-Serien streamen. USB-Anschlüsse in den Armlehnen sorgen dafür, dass die Batterien geladen bleiben.

Passagiere der Business Class erhalten ein vollständiges Menü und die Garantie eines freien Mittelplatzes. Auf der Langstrecke erhalten Passagiere der Business Class die Virtual Reality Brillen AlloSky von SkyLights. Die neue Generation von Brillen ist mit HD-Bildschirmen ausgestattet und passt sich dank automatischer Sehkorrektur dem individuellen Sehvermögen an. Modisch lässig ist die Uniform der Kabinen-Crew. Sie besteht aus klassischen und modernen Teilen wie Zigarettenhose, Sneakers, Seemanns-Shirt und einer ärmellosen Daunenjacke und wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

× Erweitern Foto: Joon / Air France Joon

Raum für Experimente

Joon ist ein Labor, in dem ausprobiert und gelernt wird. Die Passagiere genießen ein reichhaltiges Angebot durch innovative Partnerschaften, die ständig erweitert werden. Über Airbnb Experiences können sie auf einzigartige Entdeckungsreisen mit Gastgebern wie Köchen, begeisterten Wanderern und anderen Einheimischen gehen. In Paris erleben sie mit dem Partner BHV Marais eine maßgeschneiderte Stadtführung in drei Varianten. Am Flughafen Paris-Charles de Gaulle können die Passagiere vor dem Abflug ihr Auto kostenlos bei TravelCar abgeben und es während ihrer Abwesenheit vermieten. Und mit Waynabox, Exklusiv-Partner in Berlin, Barcelona, Lissabon und Porto, erkunden die Passagiere ihr Flugziel bereits 48 Stunden vor dem Abflug. Wenn sie ein Wochenende zu einem festen Preis buchen, kümmert sich Waynabox um alles Weitere.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Joon

Während der gesamten Reise profitieren die Passagiere von Joon von dem Leistungsspektrum der Air France. Die Passagiere können einfach umsteigen in Paris-Charles de Gaulle sowie Meilen sammeln und einlösen im Vielfliegerprogramm von AIR FRANCE KLM, Flying Blue. Business-Class-Gästen sowie Flying Blue Gold- und -Platinum-Mitgliedern steht SkyPriority zur Verfügung.

Ab Sommer fliegt Joon ab Paris CDG auch nach Kairo, Kapstadt, Teheran, Fortaleza und Mahé, bereist ab März stehen weitere Europaziele wie Rom, Neapel, Oslo und Istanbul auf dem Programm. Der oneway Preis innerhalb Europas startet ab 39 Euro.

www.airfrance.de/joon