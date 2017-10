Mit Thom und Jeff auf Tahiti

Es ist kein Geheimnis: Stars aus aller Welt reisen nach Französisch-Polynesien, denn nirgendwo sonst wird so viel Wert auf Romantik und Privatsphäre gelegt wie auf den Inseln von Tahiti. Das beginnt bereits bei der Ankunft, wenn jeder Gast mit den Worten „la Ora na, Maeva und Manava“ und dem traditionellen Überreichen einer Blumenkette aus duftenden Tiaré-Blüten begrüßt wird.

Die Inseln von Tahiti sind der Inbegriff des legendären Südsee-Paradieses. Archipele mit vulkanischen Inseln lagern im azurblauen Ozean, vollständig geschützt von Barriereriffen, die wunderschöne Lagunen bilden. Hunderte dieser idyllischen Inselchen mit weißen, palmengesäumten Sandstränden laden zum Baden ein oder ragen mit ihren bewaldeten Berggipfeln hoch in den Himmel hinauf - der perfekte Ort, um zur Ruhe und zu sich selbst zu kommen.

Denn das, was die 118 Inseln von Tahiti von anderen Reisezielen unterscheidet, ist das einzigartige Mana. In der tahitianischen Kultur bedeutet Mana soviel wie die Lebensart oder das Lebensgefühl. Mana ist überall dort zu finden, wo Lebendigkeit mit allen Sinnen spürbar wird. Auf einer Reise zu den Inseln von Tahiti ist Mana jeden Tag neu zu erleben, beim Sehen, Hören, Schmecken oder Fühlen. Vom Moment der Ankunft an wird klar, worum es bei Mana geht. Die Tahitianer sind stolz auf ihre Inseln und glücklich, ihre Lebensfreude mit den Gästen zu teilen. Sie leben dieses Gefühl Tag für Tag und auch jeder Gast kehrt reich beschenkt mit seinem ganz eigenen Mana wieder nach Hause zurück.

Auf den Inseln von Tahiti ist die Vielzahl an Aktivitäten riesig, ideal zum Entspannen und um unvergessliche Momente zu erleben. Day-Spas bieten traditionelle, polynesische Massagen mit duftenden Kokos- und Vanilleölen an. Täglich fangfrisch servieren einige der renommiertesten Restaurants des Südpazifiks ihre Meeresfrüchte oder liefern sie direkt auf das Deck des Wasserbungalows. Abenteuerlustige Urlauber können im glasklaren Wasser tauchen und mit Rochen, Riffhaien und neugierigen Walen um die Wette schwimmen, während auf Pferdefans romantische Ausritte über einsame Strände oder durchs Landesinnere warten.

Auf einer Motorroller- oder Fahrradtour lassen sich polynesische Dörfer, Vanilleplantagen oder archäologische Funde erkunden. Ein steter Begleiter ist dabei immer die Warmherzigkeit der Einheimischen, denn auf den Inseln von Tahiti wird Gastfreundschaft groß geschrieben. In den kleinen, familiären Hotels und Pensionen fühlt sich das Inselleben so an, als wäre man wie ein lang vermisster Verwandter endlich nach Hause zurückgekehrt.

Die Wasserbungalows auf Stelzen wurden vor mehr als 50 Jahren auf den Inseln von Tahiti erfunden. Mittlerweile können die Besucher unter Hunderten dieser ungewöhnlichen Unterkünfte wählen. Sie alle verfügen über ein eigenes Sonnendeck, das zum Abkühlen zu einem Sprung in die Lagune einlädt. Nachts lassen sich verliebte Paare unter dem Sternendach von der Mondspiegelung auf dem Wasser bezaubern.

