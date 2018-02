"Almendros Bonitos": Mallorcas Blütenpracht im Frühling

Jedes Jahr zieht es mehr und mehr Touristen nach Mallorca - und zwar überwiegend in der Hochsaison im Juli/August zum Strand-, Bade- oder Partyurlaub. Doch fühlen sich auch viele vom Massentourismus abgeschreckt und meiden die Insel im Sommer. Wie wäre es einmal damit, die Balearische Insel im Frühling zu erkunden? Im Februar zeigt sich Mallorca von einer ihrer schönsten Seiten: Zur Mandelblüte erstrahlt die mallorquinische Landschaft in einem einmaligen Weiß.

Dem kalten Winter entfliehen

Die Mandel hat auf Mallorca eine ganz besondere Bedeutung. Sie wird seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts großflächig auf der Insel angebaut, nachdem Rebläuse der heimischen Weinproduktion der Garaus machten und die Bewohner auf ein anderes Produktionsgut ausweichen mussten. Nach wie vor sind Mandeln heute ein wertvolles Exportprodukt Mallorcas. Auf der Insel findet man von Gebäck und Kuchen über Kosmetika bis hin zu Parfüm und Seifen zahlreiche Produkte mit dem süßlichen Mandelduft bzw. -geschmack. Wenn die Bäume in voller Blüte stehen, zieht es Touristen, die Ruhe suchen und die Landschaft bestaunen möchten, auf die beliebte Insel im Mittelmeer. Dann ist Mallorca noch nicht von Urlaubern überlaufen und lockt mit vielen Sonnenstunden und angenehmen Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad - ganz im Gegensatz zum meist nass-grauen und kalten Winter in Deutschland. Der Vorteil: Durch die zahlreichen Flugverbindungen kommt man zu beinahe jeder Zeit schnell und einfach auf die Insel. Manche Reiseanbieter haben darüber hinaus spezielle Reisen zur Mandelblüte im Programm.

Weiße Blüten überall

Die Mandelblüte beginnt in der Regel Ende Januar, erreicht ihren Höhepunkt Mitte Februar und endet Anfang März. Zu Beginn lässt sie sich besonders gut an der Küste im Osten der Insel beobachten, d. h. rund um Porto Cristo. Im Landesinneren setzt sie etwas später ein. Dort findet man jedoch viele Plantagen, auf denen die Mandelbäume dicht an dicht stehen. Hobbyfotografen finden dort ganz besonders schöne Motive. Oft empfohlen wird auch der Weg von der Hauptstadt Palma nach Valldemossa im Norden der Insel. Diesen legt man am besten mit einem Mietwagen zurück. Fährt man in einem Auto ohne Verdeck, braucht man nur noch seiner Nase zu folgen und kann sich vom betörenden Mandelduft verzaubern lassen. Wer noch nicht genug hat, dem wird in Son Servere alljährlich ein Mandelfest geboten, das "Fira de la Flor d'Ametler". Dieses findet traditionell am zweiten Sonntag im Februar statt. Alles dreht sich dabei um die Mandel. Man findet nicht nur viele leckere Mandelspeisen wie den bekannten Gató-Mandelkuchen, Mandelliköre und Mandelkäse, sondern auch ein traditionell mallorquinisches Rahmenprogramm. So lernt man die Kultur der Baleareninsel auf authentische Art kennen und ganz bestimmt auch lieben.