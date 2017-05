Alle feiern mit!

× Erweitern Foto: esmadrid.com Madrid Worldpride

Spanien hat allen Grund zum Feiern. 2017 jährt sich zum 40. Mal der Jahrestag der ersten Pride Parade 1977. Es war der Beginn der spanischen LGBTIQ*-Bewegung, deren Erfolg in der Einführung der Homoehe 2005 gipfelte. Heute gehört Spanien zu den Ländern mit einer der fortschrittlichsten Gesetzgebungen in Hinblick auf die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Genau diese Offenheit und Toleranz soll sich im diesjährigen WorldPride widerspiegeln.

Millionen von Besuchern

Schon jetzt gehört der Madrid Pride mit bis zu 2 Millionen Besuchern und einer Million Teilnehmern zu den größten der Welt. Zum Rahmenprogramm des WorldPrides gehören zahlreiche Sport- und Kulturveranstaltungen sowie eine internationale Konferenz zum Thema Menschenrechte. Zur Circuit Party WE World Pride Festival mit internationalen Top DJs werden zu insgesamt zwölf Events bis zu 60.000 Besucher erwartet.

WorldPride Park

Vom 28. Juni bis 2. Juli verwandelt sich der Puente del Rey in den WorldPride Park, in dem sich zahlreiche LGBTIQ*-Organisationen sowie Unternehmen mit Ständen präsentieren. Neben einer Showbühne und diversen Essendständen wird es im Park eine Familienzone mit dem Namen „Chucea Kids & Family Pride“ geben, in der spezielle Aktivitäten und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder angeboten werden.

Höhepunkt des WorldPride Madrid 2017 ist die Parade am 1. Juli durch das Stadtzentrum von Madrid zur Plaza de Colon mit 40 Wagen und Millionen von Zuschauern.

www.esmadrid.com