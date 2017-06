London: Regenbogen im Untergrund

× Ein Beitrag geteilt von Sarah Williams (@bobbysazzler) am 23. Jun 2017 um 2:00 Uhr

Der Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in London haben verschiedene U-Bahn- und Bushaltestellen im Regenbogen-Look gestaltet. Auch 50 Leihfahrräder werben nun überall in der Stadt für den bevorstehenden London Pride, der in diesem Jahr den 50. Jahrestag der Legalisierung von Homosexualität im Vereinigten Königreich feiert. Das Motto „Love Is Love“ schmückt auch die Eingänge der belebten U-Bahnstationen Oxford Street und Tottenham Court.

Die Organisatoren des London Pride sind sich dabei der Unterstützung des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan gewiss. „Hier in London kann man lieben, wen man will un man sein, wer immer man sein will. Dies ist nur einer Gründe, warum unsere Stadt ein Leuchtturm for die LGBT+ Community ist und eine so lebendige und aufregende Szene hat, die besonders bunt ist und wesentlich zum Leben und zur Seele Londons beiträgt.“

Höhepunkt des London Pride ist die Parade am 8. Juli, bei der bis zu einer Million Besucher erwartet werden. Zwischen dem 24. Juni und 9. Juli findet ein abwechslungsreiches Pride Festival an verschiednen Orten der Stadt statt.

www.prideinlondon.org

Weitere Infos über London und Großbritannien für schwul-lesbische Besucher gibt es auch unter www.visitbritain.com

