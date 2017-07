Glücksmomente in Linz

× Erweitern Foto: Christian Boehm Linz Graffiti des österreichischen Karikaturisten Gerhard Haderer im Mural Harbor

Lebenskunst in Linz: Es sind oft kleine Momente und kurze Begegnungen, die großes Glück versprühen. Open-Airs, Konzerte, Aufführungen, Ausstellungen, Einkaufserlebnisse und genussvolle Augenblicke gibt es im heurigen Jahr in der Donaustadt zuhauf. 2017 können die Besucher in Linz Lebenskunst entdecken.

Wer eine Reise unternimmt, will Neues kennenlernen, den Alltag hinter sich lassen und den Kopf frei bekommen. Wer nach Linz fährt, verlässt ausgetretene Pfade und findet eine authentische Stadt voller Leben. Die Creative City stiftet dazu an, Neues auszuprobieren, Kreativität wieder zu finden und dem Glück ein Stück näher zu sein.

Leben am Fluss

An der Donau sitzen, ein gutes Buch lesen, Menschen beobachten oder sich seiner Träume bewusst werden. In der Innenstadt einen neues Lieblingskleidungsstück kaufen. Den Kaffee mit einem Stück Linzer Torte genießen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Bei den Open-Air-Konzerten durchtanzen, unbekannte Opern besuchen und sich in Museen überraschen lassen. Das alles kann Lebenskunst sein! Wer Linz besucht, wird um Erfahrungen reicher und in das Leben am Fluss eintauchen.

Graffiti-Kunst bis Zukunft

Doch ist Linz wirklich anders? Was zeichnet die UNESCO City of Media Arts aus? Es ist das spannende Flair einer Industriestadt gepaart mit einer lebendigen Innenstadt und einer kreativen Kulturszene. Daraus hat sich beispielsweise eine Graffiti-Galerie im Hafengelände entwickelt. Die mehr als 100 teils riesigen Kunstwerke können Besucher bei einer Führung am Schiff oder zu Fuß erleben. Danach werden sie selbst zu Sprayern.

Alle Altersgruppen begeistert auch das Musiktheater am Volksgarten, eines der modernsten Opernhäuser Europas. Die zeitgenössischen Inszenierungen nah am Publikum reichen von Musical bis Oper.

Linz ist auch Stadt der Medienkunst. Den Titel verdankt man vor allem dem Ars Electronica Center. Das Museum der Zukunft reißt die Besucher mit in eine Welt voller innovativer Entwicklungen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Die Ausstellungen zeigen eindrucksvoll, welchen Einfluss moderne Technologien auf die Menschen haben.

