Welcher Urlaubstyp bist Du?

Sie ist die am längsten laufende Studie zum Reiseverhalten von Schwulen und Lesben. Die jährliche LGBT Travel Survey des in San Francisco ansässigen Unternehmens Community Marketing International (CMI) in Zusammenarbeit mit der International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) erhebt Informationen wie zum Beispiel die beliebtesten Reiseziele bei Schwulen und Lesben oder die Anzahl getätigter Urlaubsreisen.

Jeder, der an der Umfrage bis 5. Dezember 2016 teilnimmt, hat die Chance, einen von fünf Geldpreisen im Wert von je 50 Euro zu gewinnen.

Zur Umfrage