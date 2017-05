Poolparty in Las Vegas

× Erweitern Foto: Luxor.com Las Vegas Luxor

Seit acht Jahren gehören die Temptation Sundays im Luxor Hotel & Casino zum festen Termin der schwulen Szene in Las Vegas. Wenn die Hitze in den Sommermonaten kaum auszuhalten ist, hilft ein Sprungs ins kühle Nass - begleitet von DJs und leckeren Cocktails. Bis zum 24. September findet die einzige schwule Poolparty am Las Vegas Strip jeweils sonntags von 13 bis 19 Uhr statt, rund um Feiertage wie das Memorial Day Weekend, dem Independence Day oder dem Labor Day geht es ganz besonders heiß her.

Der Eintritt kostet 20 Dollar beziehungsweise 10 Dollar für Hotelgäste. Wer vor 14 Uhr kostenlosen Zugang haben möchte, meldet sich auf der Facebookseite für die Gästeliste an. Und wer seinen Casinogewinn gleich wieder loswerden möchte, bucht sich für 400 Dollar seine eigene Cabana – im Preis enthalten sind Zutritt für acht Gäste, vier Lounge-Liegen, ein Kühlschrank sowie eine kühlende Sprühanlage.

