Kreta

Abtauchen auf Kreta: Rund siebzig Kilometer von Iraklio entfernt, der größten Stadt der Insel und dem Verwaltungssitz Kretas, befindet sich das 10.000-Einwohner-Städtchen Agios Nikolaos. Anders als die meisten touristisch erschlossenen Orte auf Kreta ist Agios Nikolaos weniger für Ruinen und Tempel bekannt, sondern wird aufgrund seines Stadtbildes und seines ganz eigenen Flairs oft als Saint Tropez Griechenlands bezeichnet. Flanieren statt erkunden, zum Beispiel rund um den Voulismeni-See. Bis 1870 war dieser ein reiner Süßwassersee, wurde aber dann durch einen Kanal mit dem Meer verbunden. Heute reihen sich zahllose Cafés und Restaurants rund um den Voulismeni. Der Sage nach soll die Göttin Athene hier sogar einst ein Bad genommen haben. Wassersportler aber werden andernorts glücklich. Wenige Autominuten vom Kreuzfahrtport entfernt bieten diverse Tauchzentren Schnorchel- und Gerätetauchtrips an. Die farbenprächtige Unterwasserwelt rund um Kreta belohnt den Sprung in das azurblaue Meer mit bunten Fischen, anmutigen Rochen und Kraken, die blitzartig und auf eindrucksvolle Weise ihre Farbe ändern. Karteros und Sarantaris sind zwei Gay Beaches ganz in Nähe der Hauptstadt Iraklio. Abends feiern Urlauber und Locals in der La Brasserie oder in der Y.O.L.O. Bar.

