Stopover: KEY WEST

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Key West

Ein bisschen durchgeknallt, meist optimistisch und in jedem Fall ziemlich freigeistig: So präsentiert sich Key West seinen Besuchern. Klar, dass die queere Szene hier schon seit Jahrzehnten Wurzeln geschlagen hat. Und perfekt, um im Urlaub Party mit Kultur und Entspannung zu verbinden!

SCHLAFEN

Klassisch, komfortabel und schön schwul. Wer im Island House (1129 Fleming St) Urlaub macht, muss das Resort eigentlich gar nicht mehr verlassen. Das hauseigene Fitnessstudio wird auch von Einheimischen frequentiert, die Küche im Pool-Restaurant ist gut und abwechslungsreich, jeden Abend gibt’s Happy Hour mit Freigetränken und den Rest regeln die Gäste unter sich. Für Extrakontaktfreudige gibt’s Zimmer mit geteiltem Bad, und wer im Urlaub doch ein bisschen arbeiten will, kann Suiten mit eigenem Büro mieten. www.islandhousekeywest.com

× Erweitern Foto: Island House Key West Island House Key West

Das New Orleans House, das einzige Gästehaus nur für schwule Männer auf der Duval Street (724 Duval St), stellt den Spaß ins Zentrum des Urlaubs. Bekleidungsvorschriften gibt es nur wenige und im Pool lässt es sich auch nach ein paar Drinks noch angenehm entspannen. Besonders beliebt sind die Shows zu Events wie dem Fantasy Fest, dem Pride oder dem berühmten Great Conch Republic Drag Race. www.neworleanshousekw.com

× Erweitern Foto: New Orleans House / Bourbon Street Pub New Orleans House / Bourbon Street Pub Key West

Das Equator Resort (822 Fleming St) überzeugt durch ein mediterranes Ambiente. Wie in anderen schwulen Resorts kann man hier nackt im Pool plantschen oder auf der Whirlpool-Terrasse liegen und zur Happy Hour umsonst trinken. Die Atmosphäre ist aber ruhiger und die Gäste etwas weniger auf Party eingestellt. www.equatorresort.com

Als Gay & Lesbian Guest House richtet sich Alexander’s Guest House (1118 Fleming St) ebenfalls ausschließlich an Erwachsene. Dadurch garantieren die Betreiber ihren Gästen jene Ruhe, die die luxuriöse Gesamtatmosphäre bestimmt. www.alexanderskeywest.com

ESSEN & TRINKEN

Die Bagatelle (115 Duval St) hat für ihre vorzügliche Küche zu Recht diverse Auszeichnungen erhalten und ist für ihre ebenfalls preisgekrönte Weinauswahl berühmt. Auf der Karte stehen neben Fisch und Hummerspezialitäten auch Steaks. Das Restaurant ist in einem renovierten Haus aus dem 19. Jahrhundert untergebracht und verströmt bei aller Exklusivität eine gemütliche Atmosphäre. www.bagatellekw.com

Schon wegen des hübschen Pier-Labyrinths am Hafen lohnt sich ein Ausflug zur 2015 eröffneten Waterfront Brewery (201 William St). Hier kann man mit Blick aufs Wasser zünftig amerikanisch essen und dabei unterschiedliche Biere aus der hauseigenen Brauerei probieren. Auch Besichtigungstouren sind möglich. www.waterfrontbrewery.com

Das Sloppy Joe’s (201 Duval St), einstige Stammbar von Profitrinker Ernest Hemingway, ist ein Touristenmagnet. Das geräumige Southern-Ambiente ist zwar total unschwul, punktet aber mit allabendlicher Live-Musik und der Nähe zum Mallory Square. www.sloppyjoes.com

× 1 von 6 Erweitern Foto: Rob O'Neal Key West Sonnenuntergang × 2 von 6 Erweitern Foto: Tobias Sauer Key West × 3 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Key West × 4 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Key West Fantasy Fest × 5 von 6 Erweitern Foto: Andy Newman/Florida Keys News Bureau Silvester Key West × 6 von 6 Erweitern Foto: Island House Key West Island House Key West Prev Next

AUSGEHEN

Das Lebensader von Key West ist die Duval Street. Hier, wo sich eine Bar an die nächste und ein Restaurant ans andere reiht, findet sich vom Fast-Food-Schuppen bis zum Edel-Salon für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas. Am besten zieht man ohne Plan einfach los.

Ein Muss für schwule Nachtschwärmer: Hinter der repräsentativen Fassade des Bourbon Street Pub (724 Duval St) verbirgt sich ein Innenhof mit Pool, der von verschiedenen Bars und Terrassen gerahmt wird. Man kann sich wunderbar von einer Ebene zur nächsten treiben lassen und dabei mit den gut gelaunten Gästen flirten. www.bourbonstpub.com

Gegenüber vom Bourbon Street Pub liegt das 801 Bourbon (801 Duval St). Der Laden ist nach über drei Jahrzehnten seine eigene Legende. Seinen nostalgischen Charme verdankt er vor allem den Drag Queens, die hier jeden Abend auftreten. www.801bourbon.com

Wer es bodenständig mag, fühlt sich in Bobby’s Monkey Bar (900 Simonton St) wohl. In „Key West’s Favourite Local Bar“ trifft man viele einheimische Stammgäste, die im Touristentrubel auf der Duval Street nicht auftauchen. Die Playlist wird von einem beeindruckenden Karaoke-Katalog bestimmt, der von Queer-Boys bis zur Oma mit Gehwagen eifrig abgesungen wird.

ANSCHAUEN

Ernest Hemingway lebte von 1931 bis 1940 in Key West. Neben Originalmöbeln, die Hemingway und seine zweite Frau Pauline großenteils aus Paris importierten, kann man im Ernest Hemingway Home and Museum (907 Whitehead St) Schrulligkeiten entdecken, etwa einen Springbrunnen, dessen Wasser in einem ausgedienten Pinkelbecken aus Hemingways Stammkneipe Sloppy Joe’s (siehe oben) plätschert. Das Haus beherbergt auch mehrere Dutzend Katzen, die alle Nachfahren von Hemingways Lieblingshaustier Schneewittchen sein sollen. Eintritt: 14 Dollar für eine geführte Tour. www.hemingwayhome.com

× Erweitern Foto: Laurence Norah Florida Keys News Bureau Key West Das Hemingway Haus und Museum

Die kostenlose Tennessee Williams Key West Exhibit über den schwulen Theaterautor Tennessee Williams befindet sich im gleichen Haus wie der Pride-Verein (513 Truman Ave, siehe auch unten). Willams, der von 1948 bis zu seinem Tod 1983 in Key West lebte, hat allerdings nicht in diesem Haus gewohnt, auch sonst ist die Sammlung von Fotos, Plakaten und Manuskripten nicht ganz mit dem authentischen Flair des Ernest Hemingway Home zu vergleichen. Fans bekommen aber durchaus einen Eindruck von der Zeit, die Williams in Key West verbrachte. www.twkw.org

× Erweitern Foto: Mike Hollar Tennessee Williams House in Key West Tennessee Williams' Wohnhaus in Key West

AKTIVITÄTEN

Am Ortseingang von Key West beherbergt das Ibis Bay Resort (3101 N Roosevelt Blvd) nicht nur das fantastische Meeresfrüchte-Restaurant „The Stoned Crab“, sondern ist auch Ausgangspunkt der Ibis Bay Paddle Sports, geleiteten Stand-Up-Paddle- und Kajaktouren. Ein Highlight sind die nächtlichen Ausfahrten mit beleuchteten Glasboden-Kajaks, bei denen man erst den flachen Meeresgrund nach Fischen, Krebsen und Schwämmen absucht, um schließlich über den Abgrund eines gewaltigen Riffs zu gleiten, während sich im Seegras dicke Hummer verstecken. www.keywestpaddle.com

Die Key West Lime Bike Tours heißen so, weil hier jede Ausfahrt mit einem gemeinsamen Key-Lime-Pie-Essen endet. Der Limettenkuchen mit der Baiserhaube ist eine lokale Spezialität, die überall auf den Keys in verschiedenen Rezepturen angeboten wird. Als Abschluss einer geführten Radtour, bei der man auf knallgrünen Leihrädern die Sehenswürdigkeiten der Stadt abklappert und deren Geschichte(n) von freundlichen Guides erzählt bekommt, schmeckt das Dessert besonders gut. www.keylimebiketours.com

× Erweitern Foto: KeyLimeBike Pie in Key West

Jeden Abend zum Sonnenuntergang füllt sich der Mallory Square am Ende der Duval Street mit Gauklern, Musikern und Schaulustigen, die mit der Sunset Celebration den Anbruch der Nacht feiern. Während auf der einen Seite Kreuzfahrtschiffe ankern und auf der anderen die Silhouette der unbewohnten Insel Wisteria im Abendrot versinkt, kommt die Partylaune von alleine.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Sonnenuntergang in Key West

Auch eine schöne Möglichkeit, den Sonnenuntergang zu genießen, ist eine Sunset Katamaran Tour mit Sebago (205 Elizabeth Street, Unit I). Während man mit flatternden Segeln aufs Meer hinausrauscht, gibt es Häppchen, Bier und Margaritas, bis man das Schaukeln der Wellen nicht mehr vom schwipsbedingten Schwanken unterscheiden kann. Kosten: etwa 40 Dollar pro Person. www.keywestsebago.com

EVENTS

Die Conch Republic Independence Celebration ist ein spaßiges Zehn-Tage-Event (20. bis 29. April 2018), dessen Highlights unter anderem das legendäre Drag Race, die Krönung der „Königsfamilie“ und eine Parade sind. www.conchrepublic.com

× Erweitern Foto: New Orleans House Conch Republic Drag Race

Früher hieß es Gay Pride, jetzt Key West Pride, die Action ist die gleiche geblieben. Fünf Tage Party (6. bis 10. Juni 2018) ohne Pause und eine Parade, die die Duval Street wie die schwulste Straße der Welt aussehen lässt. www.keywestpride.org

× Erweitern Foto: promo Key West Pride

Die Tropical Heat ist ein schwules Festival, das der hitzigen Programmatik seines Namens doppelt gerecht wird, indem es im heißesten Monat (15. bis 19. August 2018) stattfindet und mit jeder Menge Cruising-Partys aufwartet. www.tropicalheatkw.com

LESEN & ANSEHEN

In seinem Essay-Band Where I Live hat Tennessee Williams auch einen Text über „sein“ Key West untergebracht. Tennessee Williams: Where I Live. New Directions Paperbook, 313 Seiten, ca. 17 Euro, in englischer Sprache.

Haben und Nichthaben ist einer von Ernest Hemingways eher unbekannten Romanen. Dafür hat der Autor das Werk großenteils in Key West geschrieben, mehrere Handlungsstränge spielen auch hier. Ernest Hemingway: Haben und Nichthaben. Rororo, 160 Seiten, 9 Euro.

Der bittersüße Roman Das Leuchten der Erinnerung von Michael Zadoorian wurde gerade mit Helen Mirren und Donald Sutherland verfilmt und handelt von einem Paar, das einen Road-Trip zum Ernest Hemingway Home macht, während die Alzheimer-Erkrankung des Mannes allmählich fortschreitet. Michael Zadoorian: Das Leuchten der Erinnerung. HarperCollins, 304 Seiten, 13 Euro.

Schon der Trailer zur Netflix-Serie Bloodline gleicht einem Werbefilm für die Keys. Perfekt um in tropische Stimmung zu kommen, auch wenn das Familiendrama, das erzählt wird, eher düster ist.

HINKOMMEN

Vom Flughafen in Miami fährt ein Shuttle-Bus auf die Keys, den man 48 Stunden im Voraus über die Website reservieren muss. Die einfache Fahrt kostet meist 90 Dollar, bei frühzeitiger Buchung sind Angebot verfügbar. www.keysshuttle.com

INFO

An der Truman Avenue 513 hat der Pride-Verein sein Büro. Wer sich einen ersten Überblick über das schwule Key West verschaffen will, ist hier richtig. Neben Insiderkenntnissen bieten die Jungs am Empfang auch Prospektmaterial und Hilfestellung bei der persönlichen Urlaubsplanung. www.gaykeywestfl.com

Die Website von The Florida Keys & Key West bietet zahlreiche weitere Informationen zu Key West und den anderen (sehenswerten!) Inseln des Archipels. Das Portal stellt auch die lokale LGBT-Community vor. www.fla-keys.com