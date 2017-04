Video: Heiß gebadet!

× Erweitern Foto: YouTube/Ibakira TV Japan Onsen

Mit nackter Haut und Muskeln macht ein japanisches Hotel Lust auf den Besuch eines traditionellen Onsens.

Dank vulkanischen Ursprungs ist Japan reich an heißen Quellen. In traditionellen Onsens, den mit Thermalwasser gefüllten Bädern, nehmen sich viele Japaner eine Auszeit vom ansonsten recht hektischen Alltag. Gebadet wird getrennt nach Geschlecht und ohne Badehose.

Insofern geben die aktuellen Videos, die für das Onsen des Isohara Seaside Hotels werben, nicht ganz die Wirklichkeit wieder. In den drei Clips posiert ein muskulöser Typ in knappem Höschen am und im Thermalbecken – und das im Zeitlupentempo bei meditativer Musik.

Das in Isohara in der Präfektur Ibaraki liegende Hotel grenzt direkt an Pazifik und ist von Tokio aus mit der Bahn in gut 90 Minuten zu erreichen. Was genau die auf dem YouTube-Kanal von IbakiraTV stehenden Videos bezwecken, ist nicht ganz eindeutig. Schön anzusehen sind sie allemal.

www.isohara.co.jp