Schwuler Sommer in Italien

Foto: Samsara Beach Club Italy Gay Summer Pride

Die Bucht von Gallipoli gilt als eines der gut gehüteten Geheimnisse unter Italien-Urlaubern - auch von schwulen. Als Teil von Salento, der absatzförmigen Halbinsel am südöstlichen Teil des italienischen Stiefels, gehört das Städtchen Gallipoli zu Apulien, das man leicht von den Flughäfen von Bari oder Brindisi aus erreicht. Unter italienischen Partygängern ist Gallipoli ein fester Begriff: Die im dortigen Samsara Beach Club stattfindenden Strandpartys, bei denen sich Star-DJs regelmäßig ein ein Stelldichein geben, gehören zu den besten des Landes.

Foto: italygaytravels.com Italy Gay Summer Pride Gastgeber Sergio und Kendall

Party, Strand & Kultur

Vom 21. bis 25. September findet in Gallipoli der „Italy Gay Summer Pride“ statt, ein viertägiges Festival, das neben Partys und Eintritt in den VIP-Bereich des Samsara Beach Clubs auch Ausflüge in die Umgebung anbietet. Auf dem Programm stehen etwa ein Besuch in Santa Maria di Leuca, eine Bootstour zu Grotten sowie ein Kochkurs mit Likörprobe in einem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Gut im Örtchen Villa La Meridiane. Die Hauptparty findet in Süditaliens größtem Gay Club statt, dem Picador Village mit großem Außenbereich und vielfältigem Showprogramm.

Foto: Stefano Romano Italy Gay Summer Pride
Foto: italygaytravels.com Italy Gay Summer Pride
Foto: italygaytravels.com Italy Gay Summer Pride
Foto: Stefano Romano Italy Gay Summer Pride

Paket ab 299 Euro

Im Preis ab 299 Euro sind neben vier Übernachtungen mit Frühstück auch sämtliche Eintritte zu den Partys samt Begrüßungsdrinks, Zugang zum VIP Bereich des Samsara Beach Clubs, zwei Gutscheine für Mittag- oder Abendessen in ausgewählten Restaurants, kostenlose Transfers zu den Events sowie Nutzung der Pools und Privatstrände des Le Sirene EcoResort und des Jolly Hotels Gallipoli enthalten.

Weitere Infos unter www.italygaytravels.com

Informationen rund um die Region Salento gibt es unter www.viaggiareinpuglia.it