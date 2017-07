FRIENDLYITALY

× Erweitern Foto: iStock/Tomas Sereda Rom

Ob auf den Spuren Michelangelos, Raffaels oder der römischen Kaiser – Italiens Hauptstadt gilt als die Schatzkiste der europäischen Kultur, an der kein Kunstliebhaber dieser Welt vorbeikommt. Enthusiasten könnten Monate in den Kirchen und Museen der Stadt verbringen, während alle anderen einfach die Atmosphäre auf Straßen und Plätzen bei einem Espresso oder einem Glas Wein genießen. In Zeiten günstiger Flüge ist Rom ein ideales Wochenendziel, um die dortige Gastro- oder Gay-Szene zu erkunden. In warmen Sommernächten trifft sich Roms LGBTIQ*-Community vor den Bars auf der Via di San Giovanni in Laterano, die auch als „Gay Street“ bekannt ist. Auf Roms traditionsreichster Partyreihe Muccassassina im Club Qube tanzen Schwule, Lesben und deren Freunde jeweils freitags auf drei Etagen bis in den frühen Morgen (Oktober bis Mai).

HOTSPOT SÜDITALIEN

Zwischen Adria und Ionischem Meer gelegen bietet Apulien über 800 Kilometer Küste und ist reich an Geschichte. Über die Flughäfen in Bari und Brindisi ist die Region leicht von Deutschland aus zu erreichen. Ob Apuliens Hauptstadt Bari, das zum UNESCO-Weltkultur- erbe gehörende Castel del Monte oder die für die Region typischen Trulli-Häuser wie etwa im Städtchen Alberobello – im Süden Italiens gibt es jede Menge zu entdecken. Auf der Halbinsel Salento, dem „Absatz“ des italienischen Stiefels, trifft das Mittelalter auf orientalisches Flair, was sich in Küstenstädten wie Melendugno, Santa Cesarea Terme oder Gallipoli widerspiegelt.

× Erweitern Foto: pixabay.com Apulien Typisch für Apulien: die Trulli

Unter schwulen Italienern ist die Bucht von Gallipoli und deren Umgebung eines der beliebtesten Sommerziele inner- halb Italiens. Glasklares Wasser und unberührte Strände wie etwa der Dünenstrand d’Ayala in Commenda oder der Lido Punta della Suina sorgen für perfekte Urlaubsstimmung. Im Picador Village, Süditaliens größtem Gay-Klub nahe Gallipoli, trifft sich die Szene zu den heißesten Sommerpartys des Landes. Dagegen tanzen im Samsara Beach Club Schwule, Lesben und Heteros gemeinsam zu den Klängen von Top-DJs Tag für Tag in den Sonnenuntergang.

ITALY GAY SUMMER PRIDE

Vom 21. bis 25. September findet in Gallipoli erstmals der „Italy Gay Summer Pride“ statt. Das viertägige Festival bietet neben Partys auch Ausflüge in die Umgebung an. Auf dem Programm stehen etwa ein Besuch in Santa Maria di Leuca, eine Bootstour zu versteckten Meeresgrotten sowie ein Kochkurs mit Likörprobe in einem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Gutshof. Zur Hauptparty mit großem Showprogramm trifft man sich im nahe gelegenen Picador Village.

× Erweitern Foto: italygaytravels.com Italien Schwules Paar am Strand von Salento

WILLKOMMENSKULTUR FÜR ALLE

Die Italienische Zentrale für Tourismus ENIT verstärkt die Promotion im Bereich LGBTIQ*- Reisen. Seit Frühjahr 2017 ist ENIT auch Mitglied der IGLTA. „Zusammen mit unseren Tourismuspartnern engagieren wir uns verstärkt dafür, die Infrastruktur unseres Landes hinsichtlich einer Willkommenskultur zu erweitern. Dies wird uns helfen, Inklusion zu fördern sowie unser Marke- nimage als ein Land der Toleranz, des Respekts, des Fortschritts und der Offenheit gegenüber allen Menschen zu stärken. Wir unterstützen den Global Code of Ethics for Tourism der Welt- organisation für Tourismus UNWTO (...) Daher freue ich mich, die Community in Italien und zu italienischer Gastfreundschaft zu begrüßen“, so ENIT Executive Director Giovanni Bastianelli.

www.enit.de

www.italiantourism.com/friendly-italy.html