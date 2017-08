Marken: Historische Hotels & endlose Wiesen

× Erweitern Foto: pixabay.com Italien Gradara Festung von Gradara

Schlafen und speisen wie die Herrschaften im Mittelalter, in einmaliger Kulisse und beschützt von undurchdringlichen Mauern: Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es sich so träumt in einer mittelalterlichen Stadt, der hat in Italien die Gelegenheit Probe zu liegen. Die Alberghi Diffusi Association ist eine Vereinigung, die die Auflistung und Promotion von historischen Häusern und Burganlagen zur Aufgabe hat, die heute als Hotels und Bed & Breakfasts operieren. In der Region Marken, südlich von San Marino und Emilia-Romagna, existieren eine Handvoll dieser Alberghi Diffusi, die jede für sich ihren ganz eigenen Charme haben.

Die Region Marken erstreckt sich auf einer Fläche von rund 9.600 Quadratkilometern, die etwa 1,5 Millionen Einwohner ihr Zuhause nennen. Die Marken sind mit ihrer reichen Galerieszene, weniger touristischen Stränden als beispielsweise in der Emilia-Romagna und den malerischen Örtchen die perfekte Italien-Destination für alle, die es im Urlaub etwas ruhiger angehen lassen wollen. Das geht sicherlich besonders romantisch in einem der bereits erwähnten Alberghi Diffusi. Nicht umsonst fand der Dichter und Philosoph Dante in Gradara auch seine Inspiration für die Liebesgeschichte von Paolo und Francesca, die innerhalb der Schlossmauern der Stadt ein tragisches Ende fand. Für den, der auf den Spuren von Dante und seinen Figuren wandeln möchte, bietet die Stadt außerdem spezielle Erlebnispakete und romantische Dinner an.

× Erweitern Foto: pixabay.com Italien Marlen Blick auf Macerata

Paradies für Wanderer

Schwere Holzmöbel, flackernde Kamine und eine spürbare Aura von uralter Geschichte machen die Borghi zur perfekten Flucht aus dem Alltag und zu einer authentischen Erfahrung, wie die Menschen früher in den Marken lebten. Das große Highlight wartet außerhalb der Unterkunft: endlose Wiesenlandschaften, das berühmte Metauro-Tal und die Grotten von Frasassi (www.frasassi.com) machen die Gegend rund um Gradara zu einem Paradies für Wanderer und Naturliebhaber. Übrigens: an der Küste zwischen Venedig und Gargano, befindet sich eine der wenigen Steilküsten an der Adria. Die Riviera des Conero bietet außerdem kleine Badebuchten und eine Kulisse, wie man sie von Italien nicht überall erwartet.

× Erweitern Foto: pixabay.com Italien Marken Sonnenuntergang bei Ancona

Kirchen & Paläste

Die Marken haben allerdings nicht nur rund um die Alberghi Diffusi einiges zu bieten. Andere Orte stecken genauso voller Überraschungen und mitunter sogar heiliger Reliquien und Meisterwerken sakraler Baukunst. Die Stadt Fossombrone zum Beispiel mit ihrer treppenartigen und verschachtelten Bauweise lädt zu langen Spaziergängen entlang des Flusses Metauro ein. Ein Besuch im Geburtshaus der Heiligen Jungfrau Maria gefällig? In Loreto befindet sich das „Heilige Haus“ heute in der Basilika Santa Casa. Engel sollen Marias Zuhause von Nazareth nach Italien geflogen haben. Oder wie wäre es mit einem Rundgang in einem der schönsten Renaissance-Paläste des ganzen Landes? Der Palazzo Ducale in Urbino wurde im späten 15. Jahrhundert erbaut, ist noch immer gut erhalten und beherbergt heute die Galleria Nazionale delle Marche. Die wichtigste Ausstellung der Region hier zu präsentieren, ist durchaus schlüssig: Urbino ist schließlich der Geburtstort von Raffael, eines der bekanntesten Maler Italiens, der es als einer der Ersten schaffte, schon zu Lebzeiten lediglich mit seinem Vornamen bekannt zu werden. Im Zusammenhang mit Urbino ist unbedingt auch Montefeltro zu erwähnen, die als historisch-geografische Region Urbino beherbergt und als solche außerdem das Zuhause diverse malerisch gelegener Schlösser und Burgen ist und wunderbar auch mit dem Fahrrad oder dem Mietwagen zu erkunden ist. Die Montefeltro-Landschaft, die ihren Namen von der Montefeltro-Adelsfamilie erhielt, erstreckt sich über die Marken, die Emilia-Romagna und die Toskana.

www.turismo.marche.it

www.alberghidiffusi.it

Weitere Infos über Italien gibt es unter www.enit.de und www.italiantourism.com/friendly-italy.html