Foto: discoveryweltweit.de Israel

„Gottes gelobtes Land“ ist ein Schmelztiegel unterschiedlichster Kulturen, Szenen und Religionen. Und sehr queer!

Pride Parade

Das beweist im Juni zum Beispiel der CSD in Tel Aviv. Hier feiert die LGBTIQ*-Community die größte „Pride Parade“ Israels. Die bunte Demonstration queerer Lebensweisen führt durch das Stadtzentrum und endet mit einer großen Party am Strand, wo einige der besten DJs Israels die feiernden Menschen mit Musik begrüssen.

Jedes Jahr zieht dieser CSD auch viele Weltenbummler an, die vor atemberaubender Kulisse ihr Sein feiern wollen. Alle Zeichen stehen auf Party! Die diesjährige 5tägige PRIDE Tour ‚Loud and proud in Tel Aviv‘ gib es bereits ab 785€ mit Party und trendy Design Hotel von DISCOVERY.

Tel Aviv gibt sich nicht nur tolerant, die Stadt ist tolerant. Einen bunten und umfassenden Einblick gewährt dir auch ein Besuch des Künstlerviertels Neve Tzedek mit seinen Cafés und Galerien. Wir empfehlen dir zudem einen Abstecher ins Nina Café zu dem auch ein Hotel gehört. Das Café wie auch die Hotel-Suiten erinnern an Apartments im klassischen Pariser Stil.

Kunst und Kultur

Aber schon vor der Pride Parade ist viel, viel los im schönen „Heiligen Land“: So bietet Israels Veranstaltungskalender 2018 wieder zahlreiche Events: In Tel Aviv findet mit der „Fresh Paint“ Ende März die größte Kunstmesse des Landesstatt. Danach treffen sich in Jerusalem treffen Schriftsteller und Künstler aus aller Welt beim „International Writers Festival“. Die Bewohner Tel Avivs lassen außerdem in der „White Night“ die Bauhaus-Gebäude der Stadt hochleben, während die Altstadt von Jerusalem beim „Lights Festival“ in einem Lichtermeer erstrahlt.

Delfine

Die putzigen Säugetiere vor der Küstenstadt Eilat entscheiden selbst, was sie wann und mit wem machen wollen. Da sie aber sehr neugierig sind, werden sie einem auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ein tolles Erlebnis! www.dolphinreef.co.il

www.gaytelavivguide.com