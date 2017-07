Inspiration im Bregenzerwald

× Erweitern Foto: Ian Ehm/friendship.is Bregenzerwald

Berge, Weiden, Wälder, 22 schmucke Dörfer: „Typische Alpenregion“ könnte man vermuten. Doch der Bregenzerwald ist anders. Das Miteinander von alter und neuer Holzarchitektur, das innovative Handwerk und der facettenreiche Kulturkalender überraschen. Die Bregenzerwälder verstehen sich darauf, ihren Lebensraum einfallsreich zu gestalten, mit Sinn für Tradition und Offenheit für Neues. Einblicke in gestalterische Besonderheiten geben zwölf Dorfrundgänge namens „Umgang Bregenzerwald“.

Aktiv durch den Sommer

Im Sommer erkunden Wanderer und Mountainbiker das weitläufige Wegenetz. Bewegung und Genussvolles kombinieren kulinarische Wanderungen. Sie führen vom Frühstück zum Mittagessen und weiter zum Dessert. Praktisch: Wer drei oder mehr Nächte in der Region verbringt, für den ist die Bregenzerwald Gäste-Card im Übernachtungspreis inkludiert. Sie gilt für die Busse, Bergbahnen und Freibäder.

FAQ Bregenzerwald

Festivals wie die Schubertiade Schwarzenberg und Konzerte bereichern das Kulturgeschehen. Ausstellungen zeigen das Frauenmuseum Hittisau und das moderne Werkraumhaus in Andelsbuch, das Schaufenster fürs innovative Bregenzerwälder Handwerk. Auch die Bregenzer Festspiele liegen ganz nah. Als Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem Anspruch bezeichnet sich das FAQ Bregenzerwald vom 7. bis 10. September. Das Programm beinhaltet Vorträge und Diskussionsrunden, Konzerte und Wanderungen, kulinarische Interventionen der Spitzenklasse und vieles mehr. Es geht um gesellschaftsrelevante Fragen, soll zum Nachdenken anregen und inspirieren. Und vor allem auch Spaß machen. Nicht umsonst lautet das Motto „Potentiale für eine gute Zeit“.

Gaumenfreuden

Kulinarisch verwöhnt die Region auf vorzügliche Weise. Die bekannteste Spezialität ist der Bregenzerwälder Berg- und Alpkäse, der in kleinen Sennereien und auf den Alpen erzeugt wird. Erzeugt wird auch so manche Besonderheit, Kosmetik aus Molke beispielsweise. Wie sie entsteht und was es mit der Molke auf sich hat, erfährt man bei Führungen auf dem offenen Bauernhof in Egg.

