INSIDER: Vasilis aus Athen

Vasilis Athen

Vasilis ist Fitnesstrainer und Tänzer – und in seine Heimatstadt Athen verliebt. Wo man am besten Essen gehen kann, welche Bar man nicht verpassen sollte und wo er selbst am liebsten die Zeit vergisst, verrät der 32-Jährige im Interview.

ICH MAG ATHEN, WEIL...

die Stadt dir die Freiheit gibt, zu tun was auch immer du magst. Und gleichzeitig weiß man nie, was man von ihr erwarten kann, denn jeder Tag hält eine kleine Überraschung parat!

BESTE REISEZEIT

Die beste Jahreszeit ist der Frühling. Die Straßen sind voller Leben, weil die Leute ihre Spaziergänge durch die Stadt wieder genießen können. Auch am Meer, das von Athen aus nicht weit weg ist, macht dann eine kleine Runde Spaß.

RESTAURANTTIPP

Ich liebe gutes Essen, deshalb kann ich mich kaum für nur ein Restaurant entscheiden. Super ist das Kanelli im Viertel Gazi, wegen der freundlichen Mitarbeiter und der entspannten Atmosphäre. Und das Essen schmeckt wie bei meiner Mutter! Oder das Santa's am Irini-Platz, eines der besten Burger-Restaurants überhaupt. Und natürlich das Prosopa in Gazi, das den Besuch wegen seiner mediterranen Küche lohnt. www.prosopa.gr

BESTE BAR

Meine Lieblingsbar ist das Shamone. Freundlich und schön eingerichtet, finden hier immer wieder Veranstaltungen statt. Auf der Terrasse lässt es sich entspannt Cocktails trinken, während drinnen Pop, House oder griechische Musik gespielt wird. www.shamone.gr

BESTER CLUB

Zum Tanzen gehe ich am liebsten ins Dybbuk, im Herzen Athens, wo berühmte DJs aus aller Welt auflegen. Zu House, Techno und Elektro kann man sich wirklich verlieren. Zum Glück hat der Club bis in den Morgen geöffnet! www.facebook.com/dybbukathens

BESTER FLIRT

Am romantischsten ist Athen in Plaka. Die Gegend erinnert an alte Zeiten, denn überall stehen kleine Häuser und stets geht der Blick rauf zur Akropolis. Am besten flirten kann man aber in Gazi. Hier schlägt das Herz der schwulen Szene und die Straßen sind voller interessanter Menschen.

NICHT VERPASSEN

Natürlich die Akropolis! Nachdem man den Parthenon besucht hat, kann man in Plaka einen Kaffee trinken und die Aussicht genießen. Magisch!

GEHEIMTIPP

Ein kleines Stück vom Himmel mitten in Athen ist der Nationalgarten, wo man einfach auf einer Bank sitzen und allen Stress vergessen kann. Am liebsten gehe ich morgens früh an diesen märchenhaften Ort, um dort den Tag zu starten. Einige gehen aber lieber abends, und dann nicht unbedingt allein!