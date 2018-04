INSIDER: Stefan & Sebastien aus London

× Erweitern Foto: privat Nomadic Boys

Stefan und Sebastien kennen als Reiseblogger Nomadic Boys die ganze Welt. Was sie an ihrer Heimatstadt London ganz besonders schätzen, verraten sie im Spartacus Traveler-Interview.

WIR MÖGEN LONDON, WEIL…

London eine der besten schwulen Hauptstädte der Welt ist! London hat eine tolle Szene, die sich über die ganze Stadt verteilt. Sogar in unserem kleinen Stadtteil Acton, das schon fast an eine Vorstadt erinnert, gibt es eine schwule Bar, das West Five (Popes Ln). London ist aufregend, international und ein sehr multikultureller Ort. www.west5ealing.co.uk

BESTE REISEZEIT

London kann man das ganze Jahr über besuchen. Die Weihnachtszeit im Dezember ist immer etwas Besonderes, weil die ganze Stadt toll dekoriert ist, alles leuchtet und überall Feste gefeiert werden. Sehenswert sind dann zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung an Oxford und Regent Street, oder die Weihnachtsmärkte entlang der South Bank. Besonders viel Spaß macht die Stadt natürlich, wenn es im Sommer warm und sonnig ist – leider kommt das nicht so häufig vor. Aber sobald ein bisschen blauer Himmel durch die Wolkendecke zu sehen ist, ist London der Ort, an dem man sein sollte!

RESTAURANTTIPP

Das La Poule au Pot in der Nähe des Sloane Square (231 Ebury St) ist toll, weil es gesunde französische Küche anbietet. Außerdem ist es eines der romantischsten Restaurants der Stadt. www.pouleaupot.co.uk

BESTE BAR

Wir mögen die G-A-Y Bar an der 30 Old Compton Street. Das ist die Bar, in der wir uns damals, im Jahr 2009, kennengelernt haben. Außerdem lieben wir Mainstream-Popmusik, und die läuft dort rauf und runter.

BESTER CLUB

Die Ku Bar (30 Lisle St) hat einen tollen, lustigen Club. Der wird fast an jedem Tag der Woche voll! www.ku-bar.co.uk

BESTER FLIRT

Da muss man nicht lange überlegen: In den Duschen vom Sportstudio Fitness First Covent Garden (6 Bedford St)!

NICHT VERPASSEN!

Den London Gay Pride! Er zählt zu den besten Prides, die wir je gesehen haben. Auf der Old Compton Street steigt ein riesiges Straßenfest. Außerdem kann jeder einfach an der Parade teilnehmen oder vom Bürgersteig aus zuschauen, wie sie vorbeizieht. www.prideinlondon.org

GEHEIMTIPP

Ein Spaziergang entlang des Flusses in Hammersmith ist extrem romantisch. Nachdem man genug gelaufen ist, kann man im Pub The Dove (19 Upper Mall) einkehren, einer der besten und ältesten Pubs der Stadt. Hier herrscht immer eine warme und gemütliche Atmosphäre. www.dovehammersmith.co.uk