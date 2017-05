Video: Schwules Paar wirbt für Icelandair

× Erweitern Foto: Icelandair/YouTube Icleandair

Es muss nicht immer Waschbrettbauch sein. In ihrem neuen Werbefilm setzt Icelandair auf ganz normale Typen von nebenan. Die beiden Isländer Roald und Sigurþór entdecken in dem Video gemeinsam die Schönheiten Islands – von Reykjaviks berühmter Hallgrímskirkja Kirche über Geysire bis zu einem romantischen Saunabesuch.

× Erweitern Foto: Icelandair/YouTube Icelandair

Mehr Diversität

In einem Interview mit dem Magazin Gay Iceland, dessen Chefredakteur Roald ist, begründet der Brand Manager Jón Skafti Kristjánsson die Wahl für die ungewöhnlichen Markenbotschafter. „Die Kunden von Icelandair sind so verschieden wie alle Menschen. Wir denken dass es ganz natürlich ist, dass sich das auch in unserem Marketingmaterial widerspiegelt.“ Die Idee des Films war es, eine Kultureise nach Island für Menschen zu bewerben, die gerne mit ihrem Liebsten reisen, um zu genießen, was das Leben bietet. Es lag für Kristjánsson auf der Hand, ein Paar mittleren Alters zu nehmen. „Diesmal haben wir und gedacht: Warum fügen wir nicht ein wenig Diversität dazu und nehmen für dieses liebende Paar mittleren Alters nicht ein gleichgeschlechtliches“, so Kristjánsson.

× Erweitern Foto: Icelandair/YouTube Icelandair

Mehr Sichtbarkeit

Das seit 19 Jahren zusammenlebende Ehepaar Roald und Sigurþór waren ziemlich überrascht, als sie das Angebot über eine Agentur bekamen, sagten aber nach einiger Überlegung zu. „Wir wollten damit helfen, die Sichtbarkeit von LGBTI+-Charakteren in Film, Fernsehen und den Medien zu erhöhen – nicht nur in Island sondern auch weltweit, da das Werbevideo auch außerhalb Islands gezeigt wird“, so Roald.