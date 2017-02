Coolness am KaDeWe

× Erweitern Foto: mercure.com Mercure Berlin

Seit November ist Berlins Hotellandschaft um ein weiteres Haus reicher. Mitten im Herzen der City West, neben dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe) und in kurzer Distanz zur Schöneberger Szene, liegt das neue Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz. Für das 4-Sterne-Hotel wurde ein historischer Altbau mit einem modernen Neubau verbunden, der sich harmonisch in die gewachsene Architektur am Wittenbergplatz einfügt. Mit der Eröffnung positioniert sich die zur AccorHotels Gruppe gehörende Marke Mercure neu. Man legt Wert auf cooles Design und ein Flair, das zur jeweiligen Stadt passt. So spielt beim Berliner Haus das Thema Mode eine wichtige Rolle, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Hotel samt Bar und Lobby zieht.

Flagship der Marke Mercure

"Wir freuen uns sehr mit dem Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz unser neues außergewöhnliches deutsches Flagship der Marke Mercure zu eröffnen. Berlin, bekannt für Mode und Design, ist nicht nur eine wichtige Stadt für unser Hotelnetzwerk, sondern hat auch maßgeblich das Hoteldesign inspiriert ganz unter dem Motto "Fashion is my profession", so Volkmar Pfaff, Senior Vice President Midscale Operations Central Europe AccorHotels.

× 1 von 5 Erweitern Foto: mercure.com Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz × 2 von 5 Erweitern Foto: mercure.com Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz × 3 von 5 Erweitern Foto: mercure.com Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz × 4 von 5 Erweitern Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz × 5 von 5 Erweitern Foto: mercure.com Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz Prev Next

Das Design legt Wert auf eine offene Atmosphäre. In diesem Ambiente kann der Gast arbeiten, Kaffee trinken oder sich auf einen Theaterabend bei einem Glas Wein und kleinen Snacks einstimmen. Die Zimmer, davon sieben mit Balkon, sind in Petrol- und Currytönen gehalten und wirken durch ihre elegante Innenausstattung gemütlich und stylisch zugleich. Alle vollklimatisierten Räume verfügen über große Flatscreen-TV, kostenfreies Wi-Fi, Wasserkocher für Tee- und Kaffeezubereitung sowie Fön im Badezimmer.

Jeans & Turnschuh

Für Hoteldirektor Holger Berg ist die Umsetzung des neuen Konzepts besonders spannend. „Dieses Haus ist einzigartig. Ich bin davon überzeugt, dass Gäste nicht nur das Flair und den hervorragenden Service des Hotels, sondern ebenso die zentrale Anbindung schätzen werden”, so Berg. Krawatte und Anzug sind bei den Angestellten übrigens tabu. Stattdessen tragen die Mitarbeiter Jeanshemden und Turnschuhe – auch das ein Statement, das das Hotel Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz von den Häusern in der Nachbarschaft unterscheidet.

www.mercure.com